Felborult egy gépkocsi Ungvárnál

Közlekedési baleset történt Ungvár elkerülő útján augusztus 18-án.

Az előzetes információk szerint a sofőr egy éles kkanyarban elvesztette uralmát a jármű. A gépkocsi letért az útról, majd felborult.

A helyszínen a rendőrök irányítják a forgalmat, amelyet jelentősen nehezít a baleset.

A baleset körülményeit vizsgálják.

(Nyitókép: Novini Zakarpattya)

Novini Zakarpattya / Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →