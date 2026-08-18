Felborult egy gépkocsi Ungvárnál
Közlekedési baleset történt Ungvár elkerülő útján augusztus 18-án.
Az előzetes információk szerint a sofőr egy éles kkanyarban elvesztette uralmát a jármű. A gépkocsi letért az útról, majd felborult.
A helyszínen a rendőrök irányítják a forgalmat, amelyet jelentősen nehezít a baleset.
A baleset körülményeit vizsgálják.
(Nyitókép: Novini Zakarpattya)
Novini Zakarpattya / Kárpátalja.ma
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