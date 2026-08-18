Elektromos rollerrel szenvedett balesetet két gyermek

Két fiatal elesett elektromos rollerezés közben a Técsői járásban – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat augusztus 18-án.

A 16 és 12 éves fiú egyaránt agyrázkódást szenvedett, a 12 éves gyermekél fejsérülést is megállapítottak.

A sérülteket a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították.

A mentőszolgálat az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet az elektromos rollerrek biztonságos használatának fontosságára. Arra kérik a szülőket, hogy a gyerekek lehetőleg a nagy forgalomtól távol, biztonságos helyeken rollerezzenek, kerüljék a nagy sebességet, és minden viseljenek védősisakot.

(Nyitókép: illusztráció)

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