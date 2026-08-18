Endrődi Sándor: Remény

Igaz ugyan, hogy életünk

Szakadatlan küzdelem –

De hát: ahol megvan a harc,

Majd csak béke is terem.

Bízzunk, higyjünk jobb napokban,

Egyszer majd csak felragyog;

Várjunk a felleges mára

Napsugaras holnapot.

Keserűség, nyomorúság,

Bizony sokszor már elég;

Zivatar is rázza, tépi

A szegény fa levelét;

Hétköznapi apró gondok,

Közbe egy-egy mély seb is –

No, de sebaj! valamikor

Megjön majd az ünnep is!

Ha ma nem, hát megjön holnap,

Ha holnap sem: azután;

Búval, gyásszal, gyorsan elszáll,

Egyik év a más után.

Isten gondol mindenkire,

Soh’sem állunk egyedül;

Ne hagyjunk fel a reménnyel:

A sor végre ránk kerül.

Im, a tenger roppant árja

Zúgva ömlik szerteszét, –

Száz évenkint jön egy madár

S elviszi egy csöpp vizét;

Száz évenkint egy csöpp vizet!

Oh, mily rémes lassúság!

– A remény szól: „Ez a madár

Kimeri az óceánt…”

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