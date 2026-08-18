Kismértékben csökkentek az üzemanyagárak Ukrajnában

Kismértékben csökkent a benzin és a dízel ára az ukrajnai benzinkutakon, miközben az autógáz ára változatlan maradt – számolt be az agronews.ua.

Augusztus 17-én az ukrajnai töltőállomások átlagárai a következőképpen alakultak:

dízel: 92,19 hrivnya/liter – 0,29 hrivnyával olcsóbb egy hét alatt;

– 0,29 hrivnyával olcsóbb egy hét alatt; A-95-ös benzin: 80,29 hrivnya/liter – 0,31 hrivnyás csökkenés;

– 0,31 hrivnyás csökkenés; A-95+ benzin: 83,77 hrivnya/liter – 0,22 hrivnyás csökkenés;

– 0,22 hrivnyás csökkenés; A-92-es benzin: 77,05 hrivnya/liter – 0,02 hrivnyás csökkenés;

– 0,02 hrivnyás csökkenés; autógáz: 43,69 hrivnya/liter – változatlan.

A dízel szinte minden régióban olcsóbb lett

A dízel ára Ukrajna szinte valamennyi megyéjében csökkent, így többek között Kárpátalján is. Árcsökkenést jegyeztek fel többek között Voliny, Lemberg, Kijev, Odessza, Ternopil és Hmelnickij megyében is.

Donyeck megyében ugyanakkor változatlan maradt az ár: ott továbbra is 101,90 hrivnya/liter, ami a legmagasabb dízelár az országban.

Ennyibe kerül a dízel a népszerű benzinkutakon

Augusztus 17-én a dízel literenkénti ára a nagyobb töltőállomás-hálózatokon:

OKKO: 93,90 hrivnya;

93,90 hrivnya; WOG: 93,90 hrivnya;

93,90 hrivnya; SOCAR: 95,90 hrivnya;

95,90 hrivnya; Ukrnafta: 89,90 hrivnya;

89,90 hrivnya; UPG: 89,90 hrivnya;

89,90 hrivnya; AMIC: 91,15 hrivnya.

A legnagyobb heti csökkenést a WOG-nál és az AMIC-nál jegyezték fel, ahol a dízel ára 0,90, illetve 0,95 hrivnyával mérséklődött.

Kárpátalja.ma/agronews.ua

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