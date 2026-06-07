Monacói Nagydíj – Antonelli sorozatban ötödször nyert

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíjat vasárnap Monte-Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét.

A 19 éves versenyzőnek ez volt pályafutása ötödik futamgyőzelme, mindegyiket idén aratta, ugyanis a legutóbbi öt F1-es viadalon ő volt a győztes.

A rajt-cél diadalt ünneplő Antonelli mögött – akárcsak legutóbb Kanadában – a hercegségben is a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a Red Bull autóját kormányzó francia Isack Hadjar állhatott fel.

Az összetettben eddig második George Russell, Antonelli brit csapattársa csak a 14. helyen zárt, így egymás után másodszor sem tudott pontot szerezni, így Hamilton megelőzte őt a pontversenyben.

Forrás: MTI

(Nyitókép: AFP)

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