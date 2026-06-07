Heti két óra edzés meghosszabbítja az életed

Nem kell napi szinten edzőterembe járni ahhoz, hogy sokat tegyünk az egészségünkért: már heti két óra súlyzós edzés is látványosan csökkentheti a korai halálozás esélyét.

Újabb bizonyíték született arra, hogy az erőnléti edzés kulcsszerepet játszhat az egészség megőrzésében.

Mennyi súlyzós edzés elég?

Egy friss kutatás szerint már heti 90 perc és két óra közötti erősítő edzés is jelentősen csökkentheti a korai halálozás kockázatát. A tanulmányhoz több évtizeden át tartó vizsgálatok eredményeit is felhasználták.

Az aerob mozgásformák – például a futás, az úszás vagy a kerékpározás – jótékony hatásai régóta ismertek. Csökkentik a szívbetegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, miközben a stresszt is oldják és javítják az önbizalmat. Az azonban eddig kevésbé volt egyértelmű, hogy a súlyzós edzés milyen szerepet játszik a hosszabb életben. Ez a kutatás most erre is választ ad – írja a BBC.

A vizsgálat, amelyet a British Journal of Sports Medicine közölt, három nagy kutatás adatait elemezte. Összesen több mint 147 ezer, 30 év feletti férfit és nőt követtek nyomon három évtizeden keresztül.

A legjobb, ha kombináljuk

Az eredmények szerint azok, akik rendszeresen heti 90-120 percet edzettek súlyokkal, 13 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg idő előtt bármilyen okból. A szív- és érrendszeri betegségek esetében a kockázat 19 százalékkal, míg a neurológiai betegségek – például a demencia – esetében 27 százalékkal csökkent.

A legjobb eredményeket azoknál mérték, akik az erősítő edzést aerob mozgással is kombinálták. A legaktívabbak esetében a korai halálozás kockázata akár 58 százalékkal is alacsonyabb volt. Érdekes módon azonban a heti két óránál több súlyzós edzés már nem hozott számottevő többletelőnyt.

Az elmére is hat

A személyi edzőként dolgozó Bev Wilson nap mint nap látja a változást a vendégein. „Sok nő úgy érkezik hozzám, hogy fájnak az ízületei, fáradékony, vagy lelassult az anyagcseréje, esetleg hízik. A súlyzós edzés viszont segít: javítja a vércukorszint szabályozását, erősíti a csontokat, és enyhíti az ízületi fájdalmakat” – mondta a BBC-nek.

A hatás nemcsak fizikai. „Az emberek energikusabbnak érzik magukat, de a szellemi teljesítményük is javul. Jobban tudnak koncentrálni, és a memóriájuk is élesebb lesz.”

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)

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