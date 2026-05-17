Ungvári járási katona a háború újabb áldozata

A kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette Breza Mihajlo Jurijovics, az ungvári járási Árok (Jarok) lakosa. Halálhíréről a Baranyai kistérség a Facebook-oldalán.

Az 1990. november 13-án született határőr lövészként szolgált a 9938. számú egységnél. Harci feladat teljesítése közben hunyt el a Harkiv megyei Fedorivka térségében.

Temetésére május 20-án kerül sor szülőfalujában. Az elhunyt földi maradványait szállító konvoj kijevi idő szerint 12.00 órakor indul Ungvárról, búcsúztatása 13.00 órakor kezdődik Árok község templomában.

Az önkormányzat vezetői őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt hozzátartozóinak és bajtársainak. A kistérség lakóit arra kérik, jelenlétükkel tisztelegjenek az elhunyt védő emléke előtt.

