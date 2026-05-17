Tömegbe hajtott egy autós az olaszországi Modenában

Nyolcan sérültek meg a szombati modenai ámokfutásban, miután egy 31 éves, marokkói származású olasz állampolgár autójával a gyalogosok közé hajtott. Az olasz hatóságok szerint a férfi súlyos mentális problémákkal küzdött.

Nem terrorcselekmény, hanem súlyos mentális probléma állhat a szombat délután történt modenai gázolás mögött – írja az Il Sole 24 Ore.

Az olasz belvárosban száguldozó sofőr nagy sebességgel hajtott a gyalogosok közé. A marokkói származású olasz állampolgár ezután kiszállt az autójából, és megkéselt egy járókelőt is, aki megpróbálta megállítani. A balesetben nyolcan sérültek meg, köztük egy házaspár is, akiknek amputálni kellett a lábát.

A modenai ügyészség tájékoztatása szerint a 31 éves Salim El Koudrit őrizetbe vették, ahol az ügyészség súlyos testi sértés gyanúja miatt rendelte el a férfi letartóztatását. A hatóságok kiemelték, hogy az eset hátterében nem terrorakció áll.

A hirado.hu cikke nyomán

