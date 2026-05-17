Miért vannak sokkal kevesebben a balkezesek?

Miért jobbkezes az emberek többsége? A kutatók szerint a válasz az agy működésében és a genetikai örökségben rejlik.

A balkezesség kérdése régóta foglalkoztatja a tudósokat, a kutatások azonban máig nem adtak rá teljesen egyértelmű magyarázatot. Felmérések szerint a világ népességének körülbelül 10 százaléka balkezes, de hogy pontosan mi alakítja ki ezt a tulajdonságot, arra nincs egyetlen egyszerű válasz. A szakemberek ma úgy vélik, hogy genetikai, idegrendszeri és fejlődési tényezők egyaránt szerepet játszhatnak benne.

A balkezesség okai: nem csak a genetika meghatározó

Az emberek többsége ösztönösen a jobb kezét használja írásra, evésre vagy más apró mozdulatokra. A kutatók szerint ez szorosan összefügg az agy működésével. Az emberi agy két féltekéből áll: a bal félteke irányítja a test jobb oldalát, míg a jobb félteke a bal oldalt – írja a MedlinePlus. A legtöbb embernél a beszédért és a finommozgásokért felelős területek elsősorban a bal agyféltekében találhatók, ami hozzájárulhat a jobb kéz dominanciájához.

Ez azonban még nem ad teljes magyarázatot arra, miért születnek balkezes emberek is. Annál is inkább, mert a balkezesek agya sem működik úgymond fordítva. Náluk is rendkívül összetett az agyi feladatmegosztás, és sok esetben ugyanúgy a bal félteke felel a nyelvi funkciókért. A kutatók sokáig úgy gondolták, hogy a kézdominanciát egyetlen gén határozza meg, a modern genetikai vizsgálatok azonban ennél jóval összetettebb képet mutatnak. A jelenlegi álláspont szerint több gén együttes hatása alakíthatja ki, hogy valaki bal- vagy jobbkezes lesz-e.

Az öröklődés szerepe ugyanakkor egyértelműnek tűnik. Ha egy családban több balkezes ember is van, nagyobb az esély arra, hogy a gyermek szintén balkezes lesz. Ez azonban nem törvényszerű: két balkezes szülőnek is születhet jobbkezes gyermeke, és fordítva is előfordulhat. A kutatók több olyan génterületet is azonosítottak, amelyek kapcsolatban állhatnak a balkezességgel. Ezek közül néhány az idegrendszer fejlődésében és az agy aszimmetrikus működésének kialakulásában játszhat szerepet.

Már a magzati fejlődés során eldőlhet

A genetika azonban önmagában nem magyarázza meg teljesen a jelenséget. A kutatókat ezért az is foglalkoztatja, hogy életünk melyik szakaszában alakul ki a kézpreferencia. Mint az a ScienceAlert cikkében olvasható, kutatások szerint a folyamat valószínűleg már az anyaméhben elkezdődik. Ultrahangos vizsgálatok alapján egyes magzatok nagyon korán előnyben részesítik egyik kezüket: például gyakrabban mozgatják az egyik oldalukat vagy szopják az ujjaikat az egyik kézen. A tudósok úgy vélik, hogy a kézdominancia nem kizárólag az agyban dől el. Egyes kutatások szerint a gerincvelő fejlődése és az idegrendszer korai működése is hatással lehet arra, melyik kéz válik dominánssá.

A szakemberek emellett más tényezőket is vizsgálnak. Felmerült például, hogy hormonális hatások, a magzati pozíció vagy bizonyos születési körülmények is szerepet játszhatnak a balkezesség kialakulásában, de ezek pontos jelentősége továbbra sem teljesen tisztázott.

Ha ritka, miért maradt fenn?

A kutatókat nemcsak az foglalkoztatja, hogyan alakul ki a balkezesség, hanem az is, miért maradt fenn ilyen stabil arányban az emberi evolúció során. Ha a jobbkezesség ennyire domináns, logikus kérdésnek tűnik, miért nem tűnt el idővel teljesen a balkezesség. Az egyik legismertebb evolúciós elmélet szerint a balkezesek bizonyos helyzetekben előnybe kerülhettek – mutat rá a BBC Future. Ez különösen igaz lehetett harc vagy versengés során. Mivel a legtöbb ember jobbkezes, a balkezesek mozgása szokatlanabb lehet az ellenfelek számára.

A jelenség ma is egyébként megfigyelhető bizonyos sportágakban, például az ökölvívásban, vívásban vagy teniszben, ahol a balkezes sportolók aránya gyakran magasabb az átlagosnál. A kutatók szerint elképzelhető, hogy ez az előny hozzájárult ahhoz, hogy a balkezesség fennmaradjon az emberi populációban még úgy is, hogy a balkezesek kisebbségben vannak.

Sokáig próbálták átszoktatni a balkezeseket

A balkezesség megítélését ráadásul nemcsak a biológia, hanem a társadalom is alakította. A történelem során számos kultúrában rossz szemmel néztek a balkezességre, ezért sok gyereket még a 20. században is megpróbáltak átszoktatni a jobb kéz használatára, különösen az iskolákban. Ma már a szakemberek nem javasolják ezt, mert a természetes kézdominancia erőltetett megváltoztatása stresszt és tanulási nehézségeket is okozhat egyes gyerekeknél. Emiatt ma jóval elfogadottabb a balkezesség, mint néhány évtizeddel ezelőtt.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images