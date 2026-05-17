Ljasko: megkezdik az egészségügyi dolgozók mozgósítását

Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma feloldja az egészségügyi dolgozók katonai szolgálat alóli mentességét, hogy csatlakozhassanak az Ukrán Fegyveres Erőkhöz, vagy más védelmi alakulatokhoz – jelentette be Viktor Ljasko, egészségügyi miniszter.

Ljasko kiemelte: már többször megvitattuk, miért volt szükség az egészségügyi dolgozóknak biztosított mentességre. Leginkább azért, hogy biztosítani tudjuk a folyamatos orvosi ellátást, többek között a sebesült katonák kezelését azokban a kórházakban, ahol ellátást kapnak, beleértve a civil kórházakat is.

Kihangsúlyozta azonban, hogy miniszterként biztosítania kell az egészségügyi minisztérium folyamatos együttműködését a védelmi minisztériummal és az ukrán fegyveres erők egészségügyi szolgálatának vezetésével.

Egy multidiszciplináris csapat dolgozik a mentességek feloldásán a védelmi minisztérium, az egészségügyi minisztérium és az érintett régiók bevonásával.

Nyitókép: illusztráció. Forrás: 24tv.ua