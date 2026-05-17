A Tulipán Tanoda növendékeinek sikerei a XIX. Krétakör Művészeti Versenyen
2026. május 15-én a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola Beregszászi Alapfokú Művészeti Iskolájának néptánc és népi ének szakos növendékei sikeresen szerepeltek a XIX. Krétakör Művészeti Versenyen. A Free Dance AMI és a Bíborka AMI szervezésében megvalósuló rangos művészeti versenyre a Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskolában került sor.
Eredményeink:
Néptánc kategóriában:
Arany minősítést szerzett Bíró Ágnes és Bíró Ferenc „Viski lassú és friss csárdás” című produkciójával.
Felkészítő tanár: Kopasz Vivien-Kitti.
Ezüst minősítést kapott Popov Szabina és Pánykó Szofia „Bökönyi asszonycsárdás” előadásával.
Felkészítő tanár: Kopasz Vivien-Kitti.
Népdal kategóriában:
Kiemelt Arany minősítést szerzett a Tulipánfa Együttes.
Arany minősítésben részesült a Tulipán Énekegyüttes.
Felkészítő tanárok: Kovács Erika és Kovács Abigél.
Szívből gratulálunk növendékeinknek és felkészítő tanáraiknak a kiemelkedő eredményekhez, és további sok sikert kívánunk számukra!
Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola