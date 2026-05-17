A Tulipán Tanoda növendékeinek sikerei a XIX. Krétakör Művészeti Versenyen

2026. május 15-én a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola Beregszászi Alapfokú Művészeti Iskolájának néptánc és népi ének szakos növendékei sikeresen szerepeltek a XIX. Krétakör Művészeti Versenyen. A Free Dance AMI és a Bíborka AMI szervezésében megvalósuló rangos művészeti versenyre a Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskolában került sor.

Eredményeink:

Néptánc kategóriában:

Arany minősítést szerzett Bíró Ágnes és Bíró Ferenc „Viski lassú és friss csárdás” című produkciójával.

Felkészítő tanár: Kopasz Vivien-Kitti.

Ezüst minősítést kapott Popov Szabina és Pánykó Szofia „Bökönyi asszonycsárdás” előadásával.

Felkészítő tanár: Kopasz Vivien-Kitti.

Népdal kategóriában:

 Kiemelt Arany minősítést szerzett a Tulipánfa Együttes.

Arany minősítésben részesült a Tulipán Énekegyüttes.

Felkészítő tanárok: Kovács Erika és Kovács Abigél.

Szívből gratulálunk növendékeinknek és felkészítő tanáraiknak a kiemelkedő eredményekhez, és további sok sikert kívánunk számukra!

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola