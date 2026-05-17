Kopriva Nikolett: Háromszázhúsz

Az útmenti fákat számoltad, kettesével,

mert a túloldalon minden fának párja volt.

Nem értetted miért nincs napszak,

melyben árnyékaik összeérnek.

Talán ha a Napnak is lenne egy tükörképe a túloldalon.

A szél dühösen rohangál föl-alá az udvaron,

rángatja a kilincset, üvöltözik az ablak előtt.

Az emberek bezárkóztak a házba, te messze voltál.

Háromszázhúsz fa.

Akkor felkapott a szél, a magasba repített.

Tested súlyosabb volt, mint máskor,

senki sem volt a felhők mögött.

Fekete, hullámzó szőnyeg a madárraj.

A fák ebben az értelmezhetetlen állapotban

akkor először egymásba kapaszkodtak.

Amikor tovább állt a szél, zuhanni kezdtél –

odalent azt rebesgették, madárrá változtál,

pedig az már csak az árnyékod volt.

Megjelent a Pannon Tükör 2020/3. számában.