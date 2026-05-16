Ingyenes bőrvizsgálat és anyajegy-szűrés Ungváron

Az ungvári lakosok ingyenesen vagy kedvezményes feltételekkel ellenőriztethetik anyajegyeiket a város azon egészségügyi intézményeiben, amelyek csatlakoztak az összukrán „Melanóma Diagnosztikai Nap” projekthez.

A projekt során május 13-a és 15-e között ingyenes bőrvizsgálatot és anyajegy-szűrést végeztek egy ungvári magánorvosi központban.

Tetjana Ivanyo, bőrgyógyász a szűrés kapcsán elmondta, hogy a három nap alatt 57 beteget vizsgáltak meg.

„A betegek bőrvizsgálatát az összukrán projekt, a „Melanoma Diagnosztikai Nap” keretében végezték, amely az „EUROMELANOMA” európai program része, és amelynek célja az emberek tájékoztatása erről a betegségről, a diagnózisról és a megelőzésről”

– fogalmazott a bőrgyógyász.

Kiemelte továbbá, hogy klinikájukon május 25–26–27-én ismét ingyenesen vizsgálják a betegek bőrét.

„Ez egy jótékonysági rendezvény, amelyet a bőrrák elleni védelem és megelőzés céljából szerveznek, melynek kockázata folyamatosan növekszik. A vizsgálat időtartama a beteg bőrén lévő képződmények számától függ. A bőrt teljes egészében átvizsgáljuk” – mondta az orvos.

Andrij Ruszin, a Kárpátaljai Rákellenes Központ igazgatója elmondta: intézményükben a betegek egész évben ingyenesen ellenőriztethetik a bőrüket. Ehhez mindössze háziorvosi beutaló szükséges.

„A melanóma az egyik legveszélyesebb és legagresszívabb daganat, az úgynevezett melanocitákból származik, azaz jellegzetes fekete színű, de néha pigmentmentes is lehet. Ez bőrbetegségre utal, de nemcsak a bőrben, hanem más szervekben is előfordulhat”

– mondta az igazgató.

Szavai szerint hetente 21 személy megy el hozzájuk bőrvizsgálatra. Évente körülbelül 40 betegnél észlelnek melanómát.

Kárpátalja.ma

