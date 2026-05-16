Új vércsoportot fedeztek fel

Több mint fél évszázaddal egy rejtélyes vérminta felfedezése után a kutatók azonosítottak egy új, rendkívül ritka vércsoportrendszert.

Egy több évtizedes orvosi rejtély végére kerülhetett pont: a történet még 1972-ben kezdődött, amikor egy várandós nő vérmintájából hiányzott egy olyan felszíni molekula, amely szinte minden ember vörösvérsejtjén megtalálható. A furcsa eltérés évtizedeken át foglalkoztatta a kutatókat, mígnem brit és izraeli tudósoknak most sikerült azonosítaniuk egy teljesen új vércsoportrendszert, amelyet MAL-nak nevezték el.

Vércsoport meghatározás: az ABO és az Rh rendszeren túl

Bár a legtöbben az A, B, AB és 0 vércsoportokat, valamint az Rh-pozitív vagy negatív besorolást ismerik, valójában az emberi vér még ennél is összetettebb. A vércsoportokat különféle fehérjék és cukormolekulák határozzák meg, amelyek a vörösvérsejtek felszínén találhatók. Ezek az úgynevezett antigének segítenek a szervezetnek megkülönböztetni a saját sejteket az idegenektől. Ha vérátömlesztéskor nem megfelelő vér kerül a szervezetbe, az akár életveszélyes reakciókat is kiválthat.

Rendkívül ritka eltérésről van szó

A kutatók szerint az emberek több mint 99,9 százalékánál megtalálható az AnWj nevű antigén. Az újonnan azonosított MAL vércsoport esetében azonban ez hiányzik. A szakemberek azt is megállapították, hogy bizonyos genetikai mutációk állhatnak a háttérben, de egyes betegségek is elnyomhatják az antigén megjelenését.

Hatalmas eredmény, és egy hosszú csapatmunka csúcspontja, hogy végre létrehoztuk ezt az új vércsoport-rendszert

– számolt be az eredményről Louise Tilley hematológus.

Életeket menthet a felfedezés

A tudósok szerint a ritka vércsoportok felismerése kulcsfontosságú lehet a biztonságos vérátömlesztések szempontjából. Az új genetikai markerek segítségével ugyanis a jövőben pontosabban azonosíthatják az érintett betegeket, és megelőzhetik a veszélyes szövődményeket. A kutatók hangsúlyozzák: minél többet tudunk ezekről a ritka eltérésekről, annál több életet lehet megmenteni.

