Zöldborsó: igazi szuperzöldség, mégis ritkán fogyasztjuk

Sokan alábecsülik a borsót, pedig értékes tápanyagai miatt a mindennapi étkezés fontos része lehet.

A zöldborsóra sokan még mindig csak egyszerű köretként gondolnak, pedig jóval több potenciál rejlik benne. Könnyen elérhető, kedvező árú és számos értékes tápanyagot tartalmaz, így a tudatos táplálkozás fontos szereplője lehet. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által kidolgozott Okostányér ajánlás naponta legalább öt adag zöldség és gyümölcs fogyasztását javasolja, amibe a borsó is remekül beilleszthető. Ráadásul nemcsak tápláló, hanem sokféleképpen felhasználható alapanyag is.

A borsófogyasztás előnyei

Rachel Woods, a Lincoln Egyetem táplálkozástudományi kutatója a The Conversation oldalán foglalta össze a borsófogyasztás legfontosabb előnyeit.

A borsó remek növényi fehérjeforrás

A fehérje nélkülözhetetlen az izmok, az immunrendszer és a szervezet regenerációs folyamatai számára, emellett a jóllakottságérzet fenntartásában is fontos szerepet játszik. Bár a borsó nem számít a legfehérjedúsabb élelmiszernek, a legtöbb zöldségnél így is több fehérjét tartalmaz. 100 gramm főtt zöldborsó körülbelül 5 gramm fehérjét biztosít, míg a szárított borsó ennél is többet. Ez ugyan elmarad például a csicseriborsó vagy a lencse értékeitől, de jelentősen meghaladja számos más zöldség, így akár a sárgarépa vagy a csemegekukorica fehérjetartalmát.

A borsó nagy előnye, hogy mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza. Ezek olyan létfontosságú építőkövek, amelyeket a szervezet nem tud előállítani, ezért étkezéssel kell bevinnünk őket. Igaz, a borsó bizonyos kéntartalmú aminosavakból kevesebbet tartalmaz, ezért önmagában nem ideális kizárólagos fehérjeforrásnak – változatos étrend részeként viszont hozzájárulhat a napi fehérjebevitelhez.

Rosttartalma támogatja az emésztést

Felmérések szerint a legtöbb felnőtt a szükségesnél kevesebb rostot fogyaszt, pedig ezek az anyagok kulcsszerepet játszanak az egészség megőrzésében. 100 gramm főtt borsó több mint 6 gramm rostot tartalmaz, a szárított változat pedig ennél is többet. A borsó oldhatatlan és oldható rostokat egyaránt biztosít. Az oldhatatlan rostok segítik a bélmozgást és csökkenthetik a székrekedés kialakulásának veszélyét, míg az oldható rostok gélszerű anyagot képeznek a bélrendszerben. Ez lassíthatja az emésztést, valamint hozzájárulhat a vércukorszint és a koleszterinszint kedvezőbb szabályozásához.

A borsó emellett prebiotikus rostokat is tartalmaz, amelyek a bélflóra hasznos baktériumait táplálják. A változatos összetételű bélflóra pedig egyre több kutatás szerint összefügghet a jobb anyagcserével és az általános egészségi állapottal.

Vasat és hasznos növényi vegyületeket is tartalmaz

A vas létfontosságú ásványi anyag, amely nélkülözhetetlen a hemoglobin termelődéséhez, ezáltal a szervezet megfelelő oxigénellátásához. A vashiány világszerte gyakori probléma, sőt, az egyik leggyakoribb tápanyaghiánynak számít. Bár a zöldségek általában nem számítanak kiemelkedő vasforrásnak, a borsó mégis több vasat tartalmaz, mint számos népszerű zöldségféle, például a paprika vagy a sárgarépa. A korán betakarított zöldborsó ráadásul kedvezőbb arányban tartalmaz vasat és az annak felszívódását gátló fitinsavat, így a szervezet könnyebben hasznosíthatja a benne lévő ásványi anyagot.

A borsó emellett polifenolokat és flavonoidokat is tartalmaz. Ezek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású növényi vegyületek, amelyek segíthetnek megvédeni a sejteket a károsodástól. A flavonoidok rendszeres fogyasztását kutatások összefüggésbe hozták a szív- és érrendszeri egészség támogatásával, a kedvezőbb vércukorszint-szabályozással, valamint egyes krónikus betegségek alacsonyabb kockázatával is.

Az ára is igen kedvező

Az egészséges táplálkozás költsége sok család számára meghatározó szempont. A borsó ebből a szempontból is előnyös választás lehet, hiszen olcsón biztosít plusz fehérjét és rostot az étrendben. A fagyasztott borsó általában kedvezőbb árú, mint sok más fagyasztott vagy friss zöldség, ráadásul minimális élelmiszer-pazarlással jár. Pontosan annyit lehet elkészíteni belőle, amennyire szükség van, így gazdaságos megoldást jelenthet azoknak is, akik szűkebb költségvetés mellett szeretnének kiegyensúlyozottabban étkezni.

Könnyű tárolni, elkészíteni és megszeretni

A borsó egyik legnagyobb előnye a praktikusságában rejlik. Friss, fagyasztott, konzerv és szárított formában is elérhető, így szinte bármikor kéznél lehet. A fagyasztott változat különösen kényelmes, hiszen gyorsfagyasztással tartósítják, ami segít megőrizni a tápanyagtartalmat. A borsó elkészítése gyors és egyszerű, ezért könnyen beilleszthető a hétköznapi fogásokba. Tésztákhoz, rizses ételekhez, currykhez vagy levesekhez is jól illik, ráadásul enyhén édeskés íze miatt sok gyerek szívesebben elfogadja, mint más zöldségeket.

Hogyan együnk több borsót?

A borsófogyasztás növeléséhez nincs szükség drasztikus étrendi változtatásokra. Már az is sokat segíthet, ha tartunk otthon egy zacskó fagyasztott borsót, amelyet pillanatok alatt hozzáadhatunk tésztákhoz, rizottóhoz vagy különféle egytálételekhez. A borsó krémlevesekhez, szószokhoz és pesztóhoz is jól használható, a szárított vagy konzerves változat pedig tartalmas levesek és raguk alapanyagaként is megállja a helyét. Bár elsőre talán nem tűnik különösebben izgalmas zöldségnek, a zöldborsó egyszerű és megbízható módja annak, hogy több fehérjét, rostot és értékes tápanyagot vigyünk be a mindennapok során.

