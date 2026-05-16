В Україну повернули тіла понад 500 загиблих захисників
Слідчі спільно з фахівцями проводитимуть заходи з ідентифікації репатрійованих загиблих.
Тіла понад 500 полеглих українських військових вдалося повернути на Батьківщину.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Facebook. „За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.