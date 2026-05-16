Vinnicjai férfi rabolt ki egy ungvári járókelőt

Egy 36 éves vinnicjai férfi rabolt ki egy gyanútlan járókelőt péntek este a megyeközpontban. A rendőrség a 61 éves sértettet támadója többször fejen ütötte, majd elvette tőle mobiltelefonját, valamint bankkártyákat és több mint 4000 hrivnyát tartalmazó pénztárcáját.

A tolvaj többszörös fejsérülést okozott áldozatának, a telefont menekülés közben eldobta.

A rendőrök gyors beavatkozásának köszönhetően egy órán belül sikerült azonosítani és elfogni a tettest. Kiderült róla, hogy lopás és kábítószer-birtoklás miatt korábban is volt dolga a törvénnyel.

Az ellopott holmik hiánytalanul előkerültek, a járőrök az eldobott telefont is megtalálták a támadás helyszínétől nem messze. Az értékeket a nyomozást követően visszaszolgáltatják jogos tulajdonosának.

Az őrizetbe vett támadót hadiállapot idején elkövetett rablás bűntettével vádolják.

