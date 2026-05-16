528 elesett katona földi maradványait kapta vissza Ukrajna

Hosszas szervezőmunka eredményeként 528 elesett ukrán katona holttestét és maradványait szállították haza Oroszországból május 16-án. Az átadásért a hadifoglyok és elesett védők hazaszállítását szervező állami szolgálatok mellett az Ukrán Biztonsági Szolgálat felelt – olvasható az SZBU .

A közösségi médiában megjelent beszámolóban hangsúlyozzák a nehéz egyeztetésekkel járó munka fontosságát. Ennek eredményeként ugyanis szeretteik méltóképpen elbúcsúzhatnak a harcokban elhunyt katonáktól.

A rendőrség nyomozói a belügyminisztérium szakértőivel közösen hamarosan hozzálátnak a holttestek azonosításához.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat bejegyzésében kiemelte, hogy más állami szervekkel együttműködve továbbra is az elesett ukrán védők holttesteinek visszaszerzésén dolgoznak.

