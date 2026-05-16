Kárpátaljai pedagógus az év tanárai között Ukrajnában
A Körősmezői kistérségben oktató pedagógus, Ivan Koperlosz nyerte az „Év Tanára – 2026” összukrajnai verseny döntőjét „Angol nyelv” kategóriában.
A hírt a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció osztotta meg a közösségi oldalán május 15-én.
A verseny döntőjét idén Ungváron rendezték meg, és Ukrajna különböző megyéiből összesen 48 tanár vett részt rajta. A résztvevők szakmai teszteken, nyílt órákon és mesterkurzusokon mutatták be szakmai tudásukat, bemutatva a modern módszereket és az innovatív tanítási megközelítéseket.
Az „Általános iskolai oktatás”, „Matematika” és „Állami ismeretek” kategóriákban Csernyivci, Harkiv és Odessza tanárai lettek a győztesek.