Kárpátaljai pedagógus az év tanárai között Ukrajnában

A Körősmezői kistérségben oktató pedagógus, Ivan Koperlosz nyerte az „Év Tanára – 2026” összukrajnai verseny döntőjét „Angol nyelv” kategóriában.

A hírt a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció a közösségi oldalán május 15-én.

A verseny döntőjét idén Ungváron rendezték meg, és Ukrajna különböző megyéiből összesen 48 tanár vett részt rajta. A résztvevők szakmai teszteken, nyílt órákon és mesterkurzusokon mutatták be szakmai tudásukat, bemutatva a modern módszereket és az innovatív tanítási megközelítéseket.

Az „Általános iskolai oktatás”, „Matematika” és „Állami ismeretek” kategóriákban Csernyivci, Harkiv és Odessza tanárai lettek a győztesek.

