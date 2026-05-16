Orbán Viktor is kárpátaljai gyerekeknek adományozza el a végkielégítését

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

A fideszes politikus szombaton

hogy végkielégítését a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza.

Az erről szóló levelet is posztolta.

Gulyás Gergely volt Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz országgyűlési képviselője, frakcióvezető-helyettese a Fidesz május 14-ei sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a kormány tagjai nem veszik fel a nekik járó végkielégítést, hanem annak összegével egy határon túli intézményt kívánnak támogatni.

„A kormány tagjai azt a döntést hozták, hogy az őket törvény szerint megillető végkielégítést a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. A kormány tagjai nem fogják felvenni a végkielégítést”

– fogalmazott.

A Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Az intézmény 1996-ban kezdte meg működését. Az elmúlt évtizedekben az otthon folyamatosan bővült, jelenleg közel 200 árva, félárva és magára hagyott gyermek számára biztosít ellátást és gondoskodást, fiúk és lányok számára egyaránt.

Nyitókép: korábbi felvétel.