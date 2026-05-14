A nagydobronyi gyermekotthont támogatja végkielégítéseivel a Fidesz-KDNP

A FIDESZ-KDNP tagjai úgy döntöttek, hogy a számukra törvény szerint járó végkielégítést a Nagydobronyban működő Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon javára ajánlják fel –

Gulyás Gergely volt Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz országgyűlési képviselője, frakcióvezető-helyettese tájékoztatása szerint a kormány tagjai nem veszik fel a nekik járó végkielégítést, hanem annak összegével egy határon túli intézményt kívánnak támogatni.

„A kormány tagjai azt a döntést hozták, hogy az őket törvény szerint megillető végkielégítést a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. A kormány tagjai nem fogják felvenni a végkielégítést” – fogalmazott.

A Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon idén fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Az intézmény 1996-ban kezdte meg működését, kezdetben mintegy 80, elsősorban árva és nehéz sorsú lánygyermek befogadásával.

Az elmúlt évtizedekben az otthon folyamatosan bővült, jelenleg közel 200 árva, félárva és magára hagyott gyermek számára biztosít ellátást és gondoskodást, fiúk és lányok számára egyaránt.

Az intézményben a gyermeklétszám növekedése miatt új épület megépítését is tervezik, amely hosszú távon segítené a megfelelő ellátás biztosítását és a bővülő igények kiszolgálását.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Gulyás Gergely/Sajtótájékoztató május 14-én.