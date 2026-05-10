Harmincéves jubileumát ünnepelte a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon

Hálaadó ünnepség keretében emlékeztek meg a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon fennállásának 30. évfordulójáról. Az eseményen részt vettek az intézmény egykori alapítói, támogatói, fenntartói, korábbi és jelenlegi munkatársai, valamint az otthon lakói is.

A gyermekotthon 1996-ban kezdte meg működését, kezdetben 80, elsősorban árva és nehéz sorsú lány gyermek befogadásával. Az elmúlt három évtized során az intézmény meghatározó szerepet töltött be a kárpátaljai gyermekvédelemben, különösen a háborús időszak alatt.

Jelenleg közel 200 árva, félárva és magára hagyott gyermek számára biztosítanak otthont és gondoskodást, fiúknak és lányoknak egyaránt. Az ünnepségen többen hangsúlyozták: az intézmény fennmaradása és fejlődése annak a szolgálatnak köszönhető, amelyet az alapítók és a munkatársak Istenbe vetett hittel és kitartással végeztek az elmúlt harminc évben.

Külön megemlékeztek néhai id. Katkó Lászlóról, az intézmény egykori igazgatójáról, akinek áldozatos munkája jelentősen hozzájárult a gyermekotthon fejlődéséhez és működéséhez.

Az évforduló alkalmából alapkőletételre is sor került: az egyre növekvő gyermeklétszám miatt új épület építését tervezik, hogy hosszú távon is biztosítani tudják a gyermekek megfelelő ellátását és gondozását.

Az ünnepségen elhangzott, hogy bíznak a beruházás sikerében, és imádkoznak azért, hogy a kezdeményezés Isten áldásával valósulhasson meg.

Az esemény mottójául a Római levél egyik idézete szolgált:

„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róm 15,1).

