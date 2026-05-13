Május 18-án rendezik meg Ukrajnában a melanoma diagnosztikai napját

Idén is ismét megrendezik Ukrajnában a melanoma diagnosztikai napját az „EUROMELANOMA” európai program keretében május 18-án. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a bőrrák és a melanoma veszélyeire, valamint ösztönözze az embereket a rendszeres szűrővizsgálatokra és a korai felismerés fontosságára.

A projekt részeként országszerte ingyenes bőrgyógyászati vizsgálatokat tartanak azokban a klinikákban és egészségügyi intézményekben, amelyek csatlakoztak a programhoz. A szervezők hangsúlyozzák: a melanoma korai felismerése életeket menthet.

Az „EUROMELANOMA” első tájékoztató kampányát Belgiumban indították el 1999-ben, azóta pedig már 33 országban működik a program. Ukrajna 2008-ban csatlakozott a kezdeményezéshez Olha Bohomolec professzor, Ukrajna érdemes orvosának kezdeményezésére. Az első országos melanoma-diagnosztikai napot 2009-ben tartották meg.

A projekt hivatalos ukrajnai szervezője a STOP-Melanoma civil szervezet. A program partnerei között szerepelnek a La Roche-Posay és az Eau Thermale Avène dermatológiai laboratóriumok is.

A szervezők közlése szerint a kezdeményezés nem csupán szűrővizsgálatokat kínál, hanem egy nagyszabású tájékoztató kampány is, amely médián, közösségi oldalakon és klinikai hálózatokon keresztül igyekszik növelni a lakosság tudatosságát a bőrrák megelőzésével kapcsolatban.

A projekt eredményei 2009 és 2025 között:

csaknem 495 ezer ingyenes vizsgálat;

1 835 diagnosztizált melanomás eset;

4 903 azonosított bőrrákos megbetegedés.

Az idei program hibrid formában valósul meg.

Online formában bárki ingyenesen kérhet távdiagnosztikai vizsgálatot az anyajegyeiről a STOP-Melanoma hivatalos oldalán

Emellett személyes, ingyenes szűrővizsgálatokat is tartanak az ország különböző egészségügyi intézményeiben.

Az idei kampány külön figyelmet fordít a közösségi médiában – különösen a TikTokon és az Instagramon – terjedő félrevezető egészségügyi tanácsokra. A szervezők szerint egyre több olyan tartalom jelenik meg, amely tudományosan nem megalapozott állításokat terjeszt a „biztonságos napozásról” vagy az SPF-védelem állítólagos károsságáról.

A szakemberek arra kérik a fiatalokat, hogy egészségügyi kérdésekben kizárólag hiteles forrásokra és szakorvosok véleményére támaszkodjanak.

További információ a projekt képviselőjénél kérhető a +38 (067) 404-63-24-es telefonszámon vagy a larysa.oryekhova@gmail.com e-mail-címen is.

