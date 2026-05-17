Ma van a politikai elnyomás áldozatainak emléknapja Ukrajnában

Ukrajnában minden év májusának harmadik vasárnapján emlékeznek meg a politikai elnyomás áldozatairól – az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara vasárnap.

Idén május 17-én emlékeznek meg arról országszerte, hogy 1938. május 19-én 563 embert végeztek ki az NKVD kijevi börtöneiben.

Az emléknapot Viktor Juscsenko ukrán elnök vezette be 2007. május 21-i rendeletével.

A politikai elnyomás áldozatai emléknapjának célja, méltó megemlékezés az elnyomás áldozatairól, valamint felhívni a közvélemény figyelmét a kommunista rezsim rémtetteire.

A szovjet éra áldozatainak pontos száma a mai napig tisztázatlan. Több tízezreket lőttek agyon, börtönöztek be, száműztek otthonaikból kényszertáborokba, vagy kényszerítették pszichiátriai intézetekbe.

