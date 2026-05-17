Ma van a magas vérnyomás világnapja

Május 17. a hipertónia világnapja, amelynek alkalmából a Magyar Hypertonia Társaság (MHT) a betegség jelentőségére hívja fel a figyelmet.

A magasvérnyomás-betegség vagy hipertónia az egyik leggyakoribb népbetegség: Magyarországon a felnőtt lakosság mintegy 40 százalékát érinti. Nagy veszélye, hogy sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz, miközben folyamatosan károsítja az ereket és a létfontosságú szerveket – ezért nevezik gyakran néma gyilkosnak. A tartósan emelkedett vérnyomás nemcsak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, így az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. Kezeletlenül ezért jelentősen fokozza a többi között a stroke, a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázatát.

A magas vérnyomás így ismerhető fel

„A hipertónia sokáig teljesen tünetmentes lehet, ezért kulcsfontosságú a rendszeres vérnyomásmérés. Egy egyszerű, néhány perces ellenőrzés akár életet is menthet, hiszen a korai felismeréssel és megfelelő kezeléssel megelőzhetők a súlyos szövődmények” – hangsúlyozza Prof. Dr. Páll Dénes egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem professzora, a Magyar Hypertonia Társaság elnöke.

A szakemberek szerint a diagnózis felállításának legegyszerűbb módja az időszakos szűrővizsgálat és az otthoni vérnyomásmérés. A ma elérhető, felkaron mérő digitális eszközök megbízhatóan használhatók a vérnyomás ellenőrzésére. A pontos méréshez fontos, hogy azt nyugodt körülmények között, legalább 5-10 perc pihenést követően, ülő helyzetben végezzük el, és több ismételt mérés átlaga alapján értékeljük az eredményt. Amennyiben az otthoni mérések átlaga meghaladja a 135/85 higanymilliméteres (Hgmm) értéket, hipertóniáról beszélünk.

Hogyan kezelhető a hipertónia?

A magasvérnyomás-betegség kezelése összetett feladat. A háziorvossal együttműködve szükséges az egyéb rizikófaktorok és társbetegségek felmérése is. Az életmódváltás minden esetben alapvető: túlsúly esetén a testsúlycsökkentés, a rendszeres dinamikus testmozgás és a sószegény étrend bizonyítottan jelentős vérnyomáscsökkentő hatású. Emellett fontos a dohányzás elhagyása, az alkoholfogyasztás mérséklése, a mediterrán diéta követése és a stresszkezelő technikák alkalmazása.

„A sikeres vérnyomáskezelés alapja a beteg aktív részvétele. Az otthoni rendszeres önellenőrzés, a vérnyomásnapló vezetése és az eredmények családorvossal történő megosztása egyaránt jelentősen javítja a terápiás eredményeket. A személyes és telemedicinális együttműködésnek köszönhetően ma már egyre több beteg vérnyomása tartható megfelelő szinten” – emelte ki Prof. Dr. Járai Zoltán, a Magyar Hypertonia Társaság tiszteletbeli elnöke.

A betegek jelentős részének gyógyszeres kezelésre is szüksége van. A korszerű, 24 órás hatású készítmények napi egyszeri alkalmazása egyszerűbbé teszi a terápiát, míg az úgynevezett fix dózisú kombinációk – amelyek egyetlen tablettában több hatóanyagot tartalmaznak – tovább javíthatják a gyógyszerszedési együttműködést.

A Magyar Hypertonia Társaság a hipertónia világnapja alkalmából most arra hívja fel a figyelmet: a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma. Mindezek révén pedig hosszú távon javítható a lakosság életminősége.

