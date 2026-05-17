Egységes európai archívumi filmkereső indult

Elindult az AVefi (Automated interlocking system for audiovisual holdings via uniform film identifiers), egy új, intézményeken átívelő filmkereső platform, amely a puszta katalógusrendszereken túllépve, egységes azonosítók (PID) segítségével köti össze a különböző európai levéltárak, múzeumok és kutatóintézetek audiovizuális gyűjteményeit. A nyílt hozzáférésű adatbázis forradalmasítja a filmtörténeti kutatást azáltal, hogy a játékfilmektől az amatőr és oktatófilmekig minden művet stabilan hivatkozhatóvá és földrajzilag lokalizálhatóvá tesz.

Az AVefi platform legfontosabb technológiai újítása az „egységes filmazonosítók” (efi – uniform film identifiers) rendszere. Ennek lényege, hogy minden egyes filmalkotás, azok különböző verziói és az egyes fizikai kópiák is egyedi, tartós azonosítót (Persistent Identifier, PID) kapnak. Ez a kódrendszer lehetővé teszi, hogy a különböző – eddig gyakran elszigetelten, eltérő mélységű leírásokkal működő – archívumok adatbázisait összefűzzék.

A felhasználók így egyetlen felületen kereshetnek cím, téma, forgatási helyszín vagy az alkotók neve alapján, és azonnal láthatják, hogy az adott mű melyik intézményben, milyen formátumban (például 35 mm-es kópián) érhető el. A jelenleg második fázisában tartó fejlesztés a jövőben a filmekhez kapcsolódó kísérőanyagokat (forgatókönyveket, werkfotókat, produkciós iratokat) is integrálja a rendszerbe.

A Német Kutatási Alap – DFG által 2023-ban elindított, többek között a Stiftung Deutsche Kinemathek (SDK), a TIB Leibniz Központ, a Göttingeni Tudományos Adatfeldolgozó Társaság (GWDG), a Düsseldorfi Filmmúzeum és a Marburgi Digitális Kultúra Központ összefogásával megvalósuló projekt tudatosan nemcsak a klasszikus mozifilmekre fókuszál.

Az AVefi kiemelt célja, hogy láthatóvá tegye a filmörökség „szürkezónáját” is: a korai mozi alkotásait, az amatőr felvételeket, az oktató- és tudományos filmeket, illetve a kisebb, eddig nehezen kutatható helyi gyűjteményeket. Az alapítók szerint a nyitott architektúra lehetővé teszi, hogy a hálózathoz a jövőben bármely nemzetközi (így akár magyar) partnerintézmény is csatlakozhasson.

Az audiovizuális örökség megőrzése az elmúlt évtizedekben óriási kihívást jelentett. Míg a nyomtatott irodalom esetében az ISBN vagy az egyetemi kutatásoknál a DOI (Digital Object Identifier) rendszerek már régóta biztosítják a stabil hivatkozhatóságot, a mozgóképi archívumok fragmentáltak maradtak. A filmek fizikai bomlása (például a nitrátfilmek tűzveszélyessége vagy a cellulóz-acetát kópiák „ecetszindrómája”) miatt a fizikai példányok ritkák és sérülékenyek, ezért pontos lokalizációjuk és azonosításuk a kulturális emlékezet megmentésének alapfeltétele.

Az AVefi platform létrehozása történelmi lépés abba az irányba, hogy a 20. század legfontosabb médiuma a könyvekhez hasonló, egységesen kutatható és tartósan citálható, stabil metaadat-infrastruktúrát kapjon.

