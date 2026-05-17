Zelenszkij: A héten 52 civil életét követelték az orosz légicsapások

Megrázó videót mutatott be közösségi oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A felvételen a hétfő óta tartó orosz légicsapások súlyos következményei láthatók.

Az államfő bejegyzésében felhívta a figyelmet, hogy az orosz hadsereg ezen a héten több mint 3170 kamikazedrónt, több mint 1300 irányított légibombát és 74 különféle típusú – főként ballisztikus – rakétát indított Ukrajna ellen. A támadások sok esetben társasházakat, a polgári infrastruktúra elemeit érték.

„A hét folyamán 52 ember halt meg a légicsapások következtében. Őszinte részvétem a családtagjaiknak és szeretteiknek. További 346 ember megsérült, köztük 22 gyermek”

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Az elnök a támadásokra reagálva az ukrán és az összeurópai légvédelem fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet a ballisztikus rakéták elleni védekezés és a PURL program jelentőségére. Egyben köszönetét fejezte ki az Ukrajnát konkrét lépésekkel támogató partnereknek.

