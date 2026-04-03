Eurovízió 2026: Leléka a második elődöntő 12. fellépője
Az Eurovízió 2026 szervezői bejelentették a verseny elődöntőinek fellépési sorrendjét, amelyeket május 12-én és 14-én rendeznek. Az Ukrajnát képviselő énekesnő, Leléka a 12. helyen lép fel a második elődöntőben.
Erről az Eurovízió weboldalán számoltak be.
Az első elődöntőben, május 12-én Moldova, Svédország, Horvátország, Portugália, Grúzia,
Olaszország, Finnország, Montenegró, Észtország, Izrael, Németország, Belgium, Litvánia,
San Marino, Lengyelország és Szerbia lép színpadra.
A második elődöntő pedig május 14-én a következő sorrend szerint zajlik:
- Bulgária: DARA – Bangaranga
- Azerbajdzsán: JIVA – Just Go
- Románia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Luxemburg: Eva Marija – Mother Nature
- Csehország: Daniel Zizka – CROSSROADS
- Franciaország: Monroe – Regarde!
- Örményország: SIMÓN – Paloma Rumba
- Svájc: Veronica Fusaro – Alice
- Ciprus: Antigoni – JALLA
- Ausztria: COSMÓ – Tanzschein
- Lettország: Atvara – Ēnā
- Ukrajna: Leléka – Ridnym
- Ausztrália: Delta Goodrem – Eclipse
- Egyesült Királyság: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
- Albánia: Alis – Nân
- Málta: AIDAN – Bella
- Norvégia: JONAS LOVV – YA YA YA
A döntőre május 16-án, szombaton késő este kerül sor, ahol a két elődöntő legjobbjai mérik össze tudásukat a 70. Eurovíziós dalversenyen.