Eurovízió 2026: Leléka a második elődöntő 12. fellépője

Bursza Krisztina Kulturális hírek

Az Eurovízió 2026 szervezői bejelentették a verseny elődöntőinek fellépési sorrendjét, amelyeket május 12-én és 14-én rendeznek. Az Ukrajnát képviselő énekesnő, Leléka a 12. helyen lép fel a második elődöntőben.

Erről az Eurovízió weboldalán számoltak be.

Az első elődöntőben, május 12-én Moldova, Svédország, Horvátország, Portugália, Grúzia,

Olaszország, Finnország, Montenegró, Észtország, Izrael, Németország, Belgium, Litvánia,

San Marino, Lengyelország és Szerbia lép színpadra.

A második elődöntő pedig május 14-én a következő sorrend szerint zajlik:

  • Bulgária: DARA – Bangaranga
  • Azerbajdzsán: JIVA – Just Go
  • Románia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  • Luxemburg: Eva Marija – Mother Nature
  • Csehország: Daniel Zizka – CROSSROADS
  • Franciaország: Monroe – Regarde!
  • Örményország: SIMÓN – Paloma Rumba
  • Svájc: Veronica Fusaro – Alice
  • Ciprus: Antigoni – JALLA
  • Ausztria: COSMÓ – Tanzschein
  • Lettország: Atvara – Ēnā
  • Ukrajna: Leléka – Ridnym
  • Ausztrália: Delta Goodrem – Eclipse
  • Egyesült Királyság: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  • Albánia: Alis – Nân
  • Málta: AIDAN – Bella
  • Norvégia: JONAS LOVV – YA YA YA

A döntőre május 16-án, szombaton késő este kerül sor, ahol a két elődöntő legjobbjai mérik össze tudásukat a 70. Eurovíziós dalversenyen.

