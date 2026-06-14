Vb-2026 – Döntetlennel kezdett Brazília

Az ötszörös győztes brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval vasárnap a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság C csoportjának nyitómérkőzésén.

Vinícius Júnior, a Real Madrid szélsője ötvenedik válogatott mérkőzésén lépett pályára, az első félidőben betalált, így tíz találatnál tart a brazil nemzeti csapatban.

Afrikai együttes korábban sosem szerzett gólt dél-amerikai csapat ellen világbajnokságon, a marokkói válogatott az első, amelyiknek sikerült.

Világbajnokság, C csoport, 1. forduló:

Brazília-Marokkó 1-1 (1-1)

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New York, MetLife Stadion, 80 663 néző, v.: Vincic (szlovén)

gólszerzők: Vinícius (32.), illetve Szaibari (21.)

sárga lap: Casemiro (37.), Ibanez (43.)

Brazília:

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Alisson – Ibanez (Danilo Luiz, a szünetben), Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Casemiro (Fabinho, a szünetben), Bruno Guimaraes (Danilo Santos, 81.) – Lucas Paqueta (Cunha, 61.), Raphinha, Vinícius – Igor Thiago (Luiz Henrique, 61.)

Marokkó:

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Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui (Szalah-Eddin, 80.) – Buaddi, el-Ajnaui – Brahim Diaz (Talbi, 65.), Unahi (el-Murabet, 65.), el-Hannussz (Amaimuni, 80.) – Szaibari (Rahimi, 89.)

Az előző világbajnokságon az elődöntőig jutott marokkói válogatott kezdett bátrabban, de Neil el-Ajnaui és Asraf Hakimi próbálkozása sem volt eredményes. Az ötszörös vb-győztes brazilok csak az első negyedóra végén vezették első veszélyes támadásukat, de Igor Thiago lehetősége után sem született gól. Aztán a 21. percben Brahim Díaz a kezdőkörből indította Iszmael Szaibarit, az Eindhoven támadója kilépett két brazil védő között, majd 20 méterről, a kapujából kilépő Alisson felett emelte a labdát a kapu közepébe. A hátrányba kerülő brazilok még inkább összezavarodva futballoztak, többször is eladták a labdát, de az ellenfél nem élt a lehetőséggel, Vinícius Júnior pedig az első kaput eltaláló lövésből egyenlített. A Real Madrid támadója a bal szélen becsapta el-Ajnauit, befelé húzódott, és hét méterről a kapu bal oldalába lőtt. Az egyenlítés ellenére Carlo Ancelotti szövetségi kapitány együttese nem futballozott jól.

A második félidőben nyoma sem volt a folyamatos játéknak, mert mindkét együttes rengeteg szabálytalansággal állította meg az ellenfelet. A marokkóiak rendre a saját tizenhatosuktól, rövid passzokkal próbálták átvinni a labdát a felezővonalon, a brazilok viszont letámadtak, és meg is állították a támadásokat, de a megszerzett labdával nem tudtak mit kezdeni. A színvonal visszaesett, és a 78. percig kellett várni a szünet utáni első helyzetre, de Raphina lapos lövése után Jasszin Bunu védett. A tízperces hosszabbításban a brazilok némi túlzással többet támadtak, mint a teljes második játékrészben, de az eredmény már nem változott.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: TASR/AP-felvétel

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