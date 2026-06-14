Ma van a véradók világnapja

A Nemzetközi Vöröskereszt és a WHO 2004-ben hívta életre a véradók világnapját: minden évben ezen a napon köszöntik az önkéntes véradókat, akik emberek millióinak gyógyulását segítik. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet véradás fontosságára, a biztonságos vérkészítmények szükségességére, valamint a donorok iránti elismerés és hála kifejezése.

Június 14-e Karl Landsteiner osztrák származású Nobel-díjas biológus, és orvos születésnapja, aki 1901-ben felfedezte az emberi vércsoportokat. Ennek tiszteletére 2004. június 14-e óta minden évben megrendezik a Véradók Világnapját. Ezen a napon számos helyen várják a véradókat.

Véradásra minden 18 és 65 év közötti egészséges felnőtt ember jelentkezhet. A véradót a véradásra való alkalmassága tekintetében ki kell vizsgálni. Ennek során a véradó köteles a saját egészségi állapotáról, valamint életviteléről – amennyiben az a vér útján átvihető fertőző betegségek szempontjából jelentős – a vizsgálatot végző orvos kérdésére felvilágosítást adni. Férfiak évente akár 5-ször, nők maximum 3-szor adhatnak vért.

A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazmakészítmények, vérlemezke-koncentrátum készülnek. Ezen belül a plazmából albumin oldat, immunglobulin oldatok, TETIG – speciális anti-tetanusz immunglobulin injekció, véralvadási betegségek kezelésére faktor VIII és faktor IX készül.

A véradótól levett vér csupán 5 hétig használható fel átömlesztésre. Ez időn túl a vér alkatrészei károsodnak, hatásukat vesztik. A vérből készült véralkatrész-koncentrátumok egy része (vérlemezke, fehérvérsejt) csak 1-2 napig, más, pl. fagyasztott készítmények 1 évig is felhasználhatók, mert különleges eljárással jól tárolhatókká válnak. Vannak olyan vérkészítmények, melyek csak a frissen vett vérből állíthatók elő. Ilyen például a vérzékeny betegek kezeléséhez nélkülözhetetlen alvadási anyag koncentrátuma vagy a vérlemezke.

A véradókra mindig szükség van, hogy minden nap lehessen gyógyítani.

Mivel a nagyobb ünnepek alatt általában kevesebb véradó jelentkezik, és a véradás is szünetel, ilyenkor nagyobb szükség lehet a véradásra. Különösen fontos, hogy a nyaralások idején, az augusztus huszadikai, rendszerint hosszabb hétvége után vagy év vége felé, közvetlenül a karácsonyi ünnepeket követően, illetve a két ünnep között is legyen elég véradó.

Forrás: hazipatika.com

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