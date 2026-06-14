Balesetben vesztette életét egy motoros a Huszti járásban

Halálos közlekedési baleset történt június 13-án, Mogyorós és Visk között – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a Facebook-oldalán.

A rendőrség tájékoztatása szerint a hatóságokat egy arra járó nő értesítette, miután a földúton folyamatos dudaszóra lett figyelmes. A helyszínen egy eszméletlen férfit talált a motorkerékpárja mellett fekve.

A nyomozás eddigi adatai alapján a Mogyorósról származó 54 éves férfi egy Lifan márkájú motorkerékpárral közlekedett Visk irányába, amikor elveszítette uralmát a jármű felett, és leesett a motorról. A baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már nem lehetett megmenteni.

A rendőrség lefoglalta a motorkerékpárt, és elszállította a hatósági telephelyre. Az ügyben büntetőeljárás indult, a tragédia pontos körülményeinek és a halál okának megállapítására szakértői vizsgálatokat rendeltek el.

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