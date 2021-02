Közel egymillió kitoloncoltat hívna vissza Biden Amerikába

Az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodók millióival töltené fel Joe Biden az Egyesült Államok munkaerőpiacát. Ezenfelül azokat az idegeneket, akiket Donald Trump hivatali időszakában toloncoltak ki, az új elnök gyakorlatilag visszahívná.

Bob Menendez demokrata szenátor csütörtökön terjesztette elő a kongresszusban azt a tervezetet, amely hivatalosan is amnesztiát adna az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó külföldieknek, akiknek a számát 11–22 millióra becsülik – számol be a Breibart. A tervezet növelte a legális bevándorlás felső plafonját is, mely így meghaladja az évi 1,2 millió új zöldkártya-tulajdonost.

Ennél is jelentősebb intézkedés, hogy a terv amnesztiát biztosítana azon illegális bevándorlók számára, akiket a Trump adminisztrációja már 2017 januárjától kitoloncolt az Egyesült Államokból. A rendelkezés mindazokra vonatkozik, akiket nem ítéltek el bűncselekményért. A vétséget elkövetők is visszatérhetnek, ha az elkövetett vétségek száma nem érte el a hármat. Az új rendelkezés százezreknek teszi lehetővé, hogy amnesztiát kérjenek.

Donald Trump időszakában négy év alatt mintegy 900 ezer illegálisan az országban tartózkodó külföldit toloncoltak ki az országból. A 2019-es pénzügyi évben például több mint 117 ezer olyan illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó külföldit toloncolt ki a bevándorlási és vámhivatal (ICE) ügynöksége, akiket nem ítéltek el bűncselekmény miatt, így jogosultak visszatérni az Egyesült Államokba, hogy részesülhessenek a Biden-féle amnesztia előnyeiből.

A terv azonnali hatállyal zöldkártyát biztosítana az illegálisan az országban tartózkodó külföldiek millióinak, akik mezőgazdasági munkásként keresik kenyerüket, és bekerültek a DACA programba, mely a gyermekként illegálisan érkezett, azóta felnőtt személyek számára jött létre, illetve akik ideiglenesen védett státussal (TPS) rendelkeznek.

A tervezet szerint minden, más illegálisan az országban tartózkodó külföldi megkaphatná a TPS-státust. Az amnesztia a legtöbb vízumkategóriában a létszámok emelésével jár, tehát várhatóan emelkedik az Amerikába irányuló bevándorlók száma is.

Forrás: hirado.hu