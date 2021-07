Megállapodott Amerika és Németország az Észak Áramlat 2-vel kapcsolatban

Az Egyesült Államok és Németország megállapodásra jutott az Északi Áramlat 2 orosz földgázvezeték építésének befejezésével kapcsolatban, anélkül, hogy további amerikai büntetőintézkedések bevezetésére kerülne sor – nyilatkozta egy vezető amerikai tisztségviselő szerdán.

Victoria Nuland politikai ügyekért felelős külügyi államtitkár az amerikai szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán kijelentette, hogy a két kormány hamarosan bejelenti a megállapodás részleteit, amely a 11 milliárd dolláros projekt lehetséges következményeivel kapcsolatos amerikai és kelet-közép-európai aggodalmakat hivatott kezelni.

Mindazonáltal erős kétpárti ellenkezés tapasztalható a Balti-tenger alatt húzódó vezeték építésével kapcsolatban az amerikai kongresszusban, illetve Ukrajnában és Lengyelországban is, mivel attól tartanak, hogy a projekt aláássa az európai energiabiztonság jövőjét.

Csakúgy, mint a korábbi Trump-kormányzat, a jelenlegi Biden-adminisztráció is ellenzi a 98 százalékban már befejezett Északi Áramlat 2 felépítését, de meggyőződésük, hogy az amerikai szankciók már nem fogják megállítani a projektet.

Victoria Nuland – aki a harmadik legmagasabb rangú amerikai diplomata – a bizottság előtt kifejtette, hogy az Egyesült Államok és Németország közös nyilatkozatot ad ki a vezetékkel kapcsolatban szerda este.

Washington és Berlin elkötelezett amellett, hogy büntetőintézkedésekkel sújtják Oroszországot és a német vállalatokat, amennyiben Moszkva politikai fegyverként használná a projektet – mutatott rá az államtitkár.

Németország – mint az államtitkár kifejtette – magától is lépéseket fog tenni, és támogatni fogja az Európai Unió szankcióit is, amennyiben Oroszország fegyverként használná az energiapolitikát vagy agresszívan lépne fel Ukrajnával szemben. Hangsúlyozta, hogy Németország támogatni fogja a 2024-ben lejáró orosz-ukrán tranzitmegállapodás meghosszabbítását is.

Victoria Nuland határozottan cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint figyelmeztették volna Ukrajnát, hogy nyilvánosan ne tegyen panaszt a megállapodással kapcsolatban, és aláhúzta, hogy Derek Chollet, az amerikai külügyminisztérium tanácsosa ezen a héten Kijevbe és Varsóba látogatott, hogy tájékoztassa őket az ukrán és lengyel vezetést a megegyezésről.

Források szerint Berlin pénzügyi eszközökkel is hozzájárul majd egy új, 1 milliárd dolláros alap létrehozásához, amely Ukrajna energiafüggetlenségét hivatott javítani, többek között “biohidrogén” alapú projektekbe való befektetéssel.

A Fehér Ház szerdai bejelentése szerint Joe Biden amerikai elnök augusztus 31-én hivatalában fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és a találkozó során többek között biztonságpolitikai és energiabiztonsági kérdésekről is tárgyal majd partnerével.

