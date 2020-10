Mohamed-karikatúra miatt fejeztek le egy történelemtanárt Franciaországban

Kilenc embert, köztük egy kiskorút vettek őrizetbe szombatra virradóra a párizsi merénylő környezetéből és családjából. Egy fiatal férfi péntek este lefejezett egy 47 éves középiskolai történelemtanárt a saját iskolája előtt a Párizstól északnyugatra található Conflans-Sainte-Honorine külvárosban.

A támadót a kiérkező rendőrök agyonlőtték, miután őket is késsel fenyegette. Utána derült ki, hogy nem sokkal korábban gyilkolta meg brutális kegyetlenséggel a tanárt, aki a szólásszabadságról tartott óráin a Charlie Hebdo című lap Mohamed-karikatúráit is megmutatta diákjainak. Emiatt az iskola már számos fenyegetést kapott, és egyik tanuló fel is jelentette a tanárt.

Szemtanúk beszámolói szerint a gyilkos a támadás előtt azt kiáltotta, Allah akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb.

Feltehetően egy 18 éves csecsen férfi volt az elkövető, aki Moszkvában született. Az ő személyes iratait találták meg a rendőrök a lefejezett tanár holteste mellett – mondta Venczel Katalin a közmédia tudósítója az M1 Híradójában.

A BMF TV időközben arról számolt be, hogy Emmanuel Macron francia elnök is odaindul a belügyminisztériumban tartott rendkívüli válságtanácskozást követően péntek este.

„Egy történelemtanár meggyilkolása támadás a véleménynyilvánítás szabadsága és a Köztársaság értékei ellen. Egy tanárt megtámadni annyit tesz, mint megtámadni minden francia állampolgárt és a szabadságot” – hangsúlyozta Twitter-üzenetében Richard Ferrand, a francia nemzetgyűlés elnöke.

„Az iszlamizmus háborút folytat ellenünk: erőszakkal kell kikergetnünk az országból” – reagált Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke mikroblogján a történtekre.

Franciaországot évek óta iszlamista merénylethullám sújtja, amelyben több mint 250-en vesztették életüket. Szeptember végén késsel megsebesítettek két embert a Charlie Hebdo korábbi párizsi szerkesztőségének közelében, ahol 2015-ben két merénylő meggyilkolt tizenkét embert. A szeptember végi támadás főgyanúsítottja a francia szatirikus hetilapon akart bosszút állni Mohamed-karikatúrák közlése miatt

Forrás: .hirado.hu