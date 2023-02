Nem hatályosak többé az ET Oroszországra vonatkozó nemzetközi szerződései

Aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Európa Tanács (ET) nemzetközi szerződéseinek Oroszországra vonatkozó hatályát megszüntető törvényt.

A jogi információs portálon közzétett jogszabály értelmében hatályát veszítette Oroszországnak az Európa Tanáccsal megkötött mind a 21 nemzetközi szerződése az orosz ET-tagság megszűnése miatt. Ezek között van az ET alapokmánya, a szervezet kiváltságokról és mentességekről szóló általános egyezménye, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló európai egyezmény, a helyi önkormányzatok európai chartája és az Európai Szociális Charta.

A törvényhez fűzött indokolás emlékeztetett rá, hogy az ET Miniszteri Bizottsága – az Ukrajna ellen indított háború miatt – 2022. február 25-én határozatot fogadott el az ET szerveiben való orosz képviselet felfüggesztéséről. Oroszország 2022. március 15-én hivatalosan értesítette az ET főtitkárát arról a szándékáról, hogy az ET alapokmányának az önkéntes kilépési eljárást szabályozó 7. cikke alapján kilép az Európa Tanácsból, valamint felmondja az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt.

Az ET Miniszteri Bizottsága egy napra rá, 2022. március 16-án határozatot fogadott el, amelyben Oroszország Európa tanácsi tagságát ugyanezen időponttal megszüntette.

Oroszország, amely 1996. február 28-án csatlakozott az ET-hez, tavaly szeptember 16-a óta már nem tagja az Emberi Jogok Európai Egyezményének, mivel kivonta magát az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) joghatósága alól. Júniusban Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy Oroszország ne hajtsa végre az EJEB 2022. március 15-e után hozott ítéleteit.

Forrás: MTI