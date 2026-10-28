Zelenszkij kapja a német Hessen tartomány legmagasabb kitüntetését

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ítélték oda a Wilhelm Leuschner-érmet, a németországi Hessen tartomány legmagasabb kitüntetését. Az elismerést az ukrán népnek is ajánlják, amely az orosz agresszióval szemben országának szuverenitását és Európa értékeit védi.

A kitüntetés odaítéléséről szerdán számolt be a hesseni állami kancellária. Boris Rhein tartományi miniszterelnök indoklása szerint Zelenszkij az Ukrajna területi egységéért, szabadságáért és demokráciájáért folytatott kitartó küzdelmével, valamint az ország európai integrációjának előmozdításával érdemelte ki az elismerést.

Rhein hangsúlyozta, hogy a díj egyúttal az egész ukrán népnek szól, amely az elnök vezetésével immár közel öt éve védekezik a nemzetközi jogot sértő orosz agresszióval szemben.

A hesseni kitüntetést Wilhelm Leuschner német ellenálló politikusról nevezték el, akit az 1944. július 20-i, Hitler elleni sikertelen merényletkísérlet után halálra ítéltek. Az érmet hagyományosan Hessen alkotmányának napján, december 1-jén adják át.

Zelenszkij korábban is kapott jelentős németországi elismeréseket. 2023 májusában Ukrajnának és az ukrán népnek ítélték oda a Károly-díjat, amelyet 1950 óta az európai egység előmozdításáért adományoznak. 2026 februárjában, a 62. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián az ukrán nép nevében vehette át az Ewald von Kleist-díjat is.

Kárpátalja.ma

Forrás: dw.com

Nyitókép: Bild picture alliance / Arne Dedert/dpa

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