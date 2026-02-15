Ewald von Kleist-díjat vett át az ukrán nép nevében Volodimir Zelenszkij

Az ukrán népnek ítélték oda a Müncheni Biztonsági Konferencia Ewald von Kleist-díját. A díjjal hagyományosan a nemzetközi együttműködéshez és a konfliktusok megoldásához való hozzájárulást ismerik el.

A Müncheni Biztonsági Konferencia alapítójáról elnevezett Ewald von Kleist-díjat az ukrán nép nevében Volodimir Zelenszkij államfő vette át vasárnap. Az elnök a Facebookon közzétett bejegyzésében így fogalmaz:

„Megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem az Ewald von Kleist-díjat, amelyet idén az ukrán népnek ítéltek oda. Köszönöm ezt az ukránoknak szánt díjat, amivel népünk erejét és a barátságunkat ismerik el.”

Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna kölcsönös megértésre és tiszteletre, s ha lehet, barátságra törekszik partnereivel.

Köszönetet mondott mindenkinek, aki kiáll Ukrajna mellett, valamint a háború megállításáért és az igazságos békéért dolgozik.

