Ewald von Kleist-díjat vett át az ukrán nép nevében Volodimir Zelenszkij
Az ukrán népnek ítélték oda a Müncheni Biztonsági Konferencia Ewald von Kleist-díját. A díjjal hagyományosan a nemzetközi együttműködéshez és a konfliktusok megoldásához való hozzájárulást ismerik el.
A Müncheni Biztonsági Konferencia alapítójáról elnevezett Ewald von Kleist-díjat az ukrán nép nevében Volodimir Zelenszkij államfő vette át vasárnap. Az elnök a Facebookon közzétett bejegyzésében így fogalmaz:
„Megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem az Ewald von Kleist-díjat, amelyet idén az ukrán népnek ítéltek oda. Köszönöm ezt az ukránoknak szánt díjat, amivel népünk erejét és a barátságunkat ismerik el.”
Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna kölcsönös megértésre és tiszteletre, s ha lehet, barátságra törekszik partnereivel.
Köszönetet mondott mindenkinek, aki kiáll Ukrajna mellett, valamint a háború megállításáért és az igazságos békéért dolgozik.