Növekedett az áldozatok száma Csehországban

Már három halálos áldozatuk van az árvizeknek Csehországban, hét személyt pedig eltűntnek nyilvánítottak a hatóságok – közölte kedden délelőtt a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24).

Észak-Morvaországban két idős áldozat holttestére a vízzel elárasztott házakban találtak rá, míg egy középkorú nő elcsúszott, és a megáradt patakban megfulladt. Az eltűntek között van egy elárasztott személyautó négy utasa. A kocsit a vízben megtalálták, de az utasoknak nyomuk veszett. Az eltűntek után mentők, tűzoltók és rendőrök kutatnak. Meteorológusok szerint a csehországi árvíz hétfőn tetőzött, de nagyobb esőzésekre egészen szerdáig számítani kell. Hétfőn több mint 200 helyen volt extrém árvízhelyzet, a mentési munkálatokba a hivatásos mentők és tűzoltók mellett katonák és katonai helikopterek is besegítettek. A cseh kormány kedd esti rendkívüli ülésén 2000 katona bevetését hagyta jóvá.

Kedden délelőtt Észak-Morvaországban és Dél-Csehországban volt a legsúlyosabb árvízhelyzet. Ostravában hétfőn késő délután átszakadt az Opava folyó gátja, s a víz elárasztotta a város mintegy tízezer lakosú részét. Litovel, Krnov és Opava városok egy része is víz alatt van. Kedden reggel azonban az Opava, Odera és más folyók vízszintjének emelkedése megállt. Dél-Csehországban elsősorban a helyi patakok áradtak meg, s a helyzetet a folytatódó esőzés bonyolítja. Országszerte továbbra is mintegy 80 ezer háztartás van áram nélkül a megrongálódott vezetékek miatt. Számos helyen szünetel az iskolai tanítás, állnak a gyárak, és a lakosság élelmiszer- és ivóvíz-ellátásának terén is komoly problémák vannak.

Az anyagi károk hatalmasak, az első becslések szerint is több tízmilliárd koronára rúgnak. Több száz ház és gazdasági épület dőlt össze, az árvíz sújtotta területeken megrongálódtak az utak, a hidak, és fennakadások vannak a közúti és a vasúti közlekedésben egyaránt. Az árvíz által leginkább sújtott területek több polgármestere felszólította a kormányt, hogy halassza el a péntekre és szombatra tervezett regionális helyhatósági és részleges szenátusi választásokat.

Petr Fiala miniszterelnök a kormány rendkívüli hétfő esti ülése után bejelentette, hogy a voksolást a nehéz helyzet ellenére is megtartják. Az árvíz által leginkább sújtott településeken mozgó urnákat fognak használni, és a voksolás lebonyolítását hivatásos mentők és tűzoltók is segíteni fogják.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép forrása: MTI/AP/Darko Bandic