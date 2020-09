Olaszországban helyhatósági választásokat és népszavazást is tartanak

A baloldali kormánypártok és a jobboldali ellenzék hét tartományban és több mint ezer önkormányzatban méri össze erejét a járványhelyzet miatt két napon át, vasárnap és hétfőn zajló helyhatósági választáson, amellyel egy időben népszavazást is tartanak a parlament létszámcsökkentéséről.

Vasárnap reggel hét órától este tizenegyig, hétfőn héttől délután háromig tart a szavazás. A hét régióban mintegy 18,5 millió voksolót várnak az urnákhoz, az országos referendumon több mint 51 millióan jogosultak a szavazásra. Az első exit poll eredmények hétfő délután várhatók.

Először a népszavazás, majd a tartományi választások eredményeit közlik. Egyes körzetekben az utóbbi időben megüresedett parlamenti mandátumokról is szavaznak. A koronavírus-járvány első olaszországi választásának menetét az óvintézkedések betartása lassíthatja, például a szavazók közötti távolságtartás vagy a szavazófülkék többszöri fertőtlenítése miatt.

A legnagyobb napilap, a Corriere della Sera úgy vélte, akármi is lesz az eredmény, nem fog kormányváltást előidézni. Az újság azonban vízválasztónak nevezte a tartományok egyharmadában esedékes megmérettetést, mivel “képet vázolnak az erőviszonyokról a koronavírus-járvány hónapjai és az ezt kísérő gazdasági válság időszakában”.

A pártszimpátia legutóbbi tesztje a 2018-as parlamenti és a 2019-es európai parlamenti választás volt.

Az esetleges kormányváltást a miniszterelnök Giuseppe Conte és a két kormányerő, vagyis a Demokrata Párt (PD) főtitkára, Nicola Zingaretti és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezető politikusa, Luigi Di Maio is kizárta.

“Giuseppe Conte nem fog lemondani a jobboldal sikere esetén sem, így az államfő, Sergio Mattarella feladata lesz a helyzet mérlegelése” – üzente Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke.

A voksolás egybeesik Giuseppe Conte kormányzásának második esztendejével: a jogászprofesszorból lett kormányfő egy évig az M5S és a Liga, majd tavaly szeptembertől az M5S és a PD alkotta szövetség élén irányítja az országot. Sajtókommentárok kizárják az idei előrehozott választásokat, a balközép kormányerők súlyos veresége esetén az államfő legfeljebb szakértői kormány felállítását szorgalmazhatja.

Az északi Liguriában és Venetóban, a közép-olaszországi Toszkánában és Marchéban, a déli Campania és Puglia területén, valamint a nemzetiségi Alto Adigében választanak új elnököt és újítják meg a tartományi testületet. Ezen kívül ezerszáz önkormányzat újul meg, köztük több megyeszékhely mint Aosta, Trento és Velence.

Az utoljára a választások előtt két héttel között felmérések szerint Venetóban biztosra vehető az eddigi kétszeres kormányzó Luca Zaia győzelme, aki a Liga politikusaként saját listával indul. Elemzők szerint a járvány ellen már bizonyító Zaia sikere akár a Liga vezetője, Matteo Salvini pozícióját is megingathatná.

Liguriában a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) volt politikusa, a szintén második mandátumára készülő Giovanni Toti tűnik esélyesnek. Ez az egyetlen régió, ahol a kormánypárt PD és M5Sok közös jelöltet állítottak.

Campaniában a balközép Vincenzo De Lucának van esélye arra, hogy ismételten tartományi elnök legyen. Nyitott a játszma Pugliában, ahol az eddigi baloldali elnöknek, Michele Emilianónak a jobboldali Olasz Testvérek európai parlamenti képviselőjével, Raffaele Fittóval kell megmérkőznie. Az ötven éve baloldali Marchéban szintén a FdI jelöltje, Francesco Aquaroli verseng a baloldali Maurizio Mangialardival.

Nagy küzdelem várható a baloldali fellegvárnak számító Toszkánában, ahol a balközép Eugenio Gianit a Liga jelöltje, Susanna Ceccardi hívta ki, aki az első ligás polgármester volt a régióban. A PD és a Liga is a mérleg nyelvét képviselő Toszkánában zárta választási kampányát.

A régió elveszítésével Nicola Zingaretti a PD-főtitkári széket is elveszítheti. Az újabb baloldali erőd bevételével Matteo Salvini el tudná hallgattatni belső ellenzékét, politikai erőt merítve az ellene indított ügyészi vizsgálatokkal szemben. Sokat nyom a latba a részvételi arány, mivel Toszkánában az öt évvel ezelőtti választási fordulón a jogosultak kevesebb mint fele járult az urnákhoz.

A sajtó az eredményeket találgatja a jobboldal 4:2-es vagy 5:1-es győzelmére fogadva a hat régióban, Alto Adigét nem számolva.

Elemzők a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek szereplésére figyelnek, amely az előrejelzések szerint sokkal jobb lehet a 2018-ban szerzett öt százaléknál. Matteo Salvini úgy számolt, hogy a Liga a mostani szavazástól érintett minden tartományban a legnagyobb párt lehet. A nemzetiségi régiókat nem számítva a jobbközép tizenhárom tartományt vezet, a balközép hatot.

A kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) mindent a népszavazásra tett fel, amelyen igennel vagy nemmel kell szavazni a parlamenti létszám csökkentésére. A kétkamarás parlament 945 tagjának 600 főre redukálása kezdettől fogva a mozgalomból lett párt egyik politikai célkitűzésének számít. Az előrejelzések a népszavazás sikerét vetítik előre, de az esetleges vereség az M5S megsemmisüléséhez vezethet, ami a kormány sorsát is befolyásolhatja. Nem véletlen, hogy a kormánybuktatást akarók a referendum bukása mellett kampányoltak.

