Orosz szabotázsakciók előkészítésével vádolnak egy ukrán férfit Lengyelországban

Egy 18 éves ukrán állampolgárságú férfit azzal vádoltak meg Lengyelországban, hogy az orosz titkosszolgálatok megbízásából szabotázsakciókat készített elő – közölte csütörtökön a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW).

A már kedden a bírósághoz továbbított vádirat szerint a tervezett és részben végre is hajtott akciók célja Lengyelország és Ukrajna közötti nemzeti feszültségek szítása volt.

Az összegyűjtött bizonyítékok szerint Ilja K. 2024 novemberétől 2025 augusztusáig összesen 47 bűncselekményt követhetett el. A közleményben a többi között az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) második világháborús lengyel áldozatainak szentelt lengyelországi emlékhelyek meggyalázását említették, valamint drónok felhasználásával megvalósítandó szabotázsakciók előkészítését.

A lengyel ügyészség honlapján csütörtökön közzétett közleményben kifejtették: a fiatalembert tavaly augusztus 12-én vették őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba helyezték. Egyebek mellett a lengyelországi szabotázsakciókat előkészítő szervezett bűnözői csoportban való részvétellel vádolták meg.

Az egyik szabotázsakciót tavaly augusztus 15-én, a lengyel hadsereg napján hagyományosan szervezett varsói katonai díszszemle során tervezték végrehajtani úgy, hogy egy drón a Karol Nawrocki lengyel elnököt szállító katonai személygépkocsi felett repült volna át. Ilja K. őrizetbe vétele miatt az akció meghiúsult.

A nyomozás során feltárták azt az internetes üzenetküldő alkalmazásokat felhasználó mechanizmust is, amely révén ismeretlen megrendelők a bűntettek elkövetőit toborozták, fizetésüket pedig az Oroszországban és Kínában bejegyzett kriptovaluta-tőzsdéken keresztül folyósították. Az említett szervezett bűnözői csoport további tagjai ügyében külön nyomozást folytatnak. Ilja K. nem ismerte be a neki felrótt bűntetteket, amelyekért az ügyészség szerint akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható Lengyelországban.

Forrás: MTI

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