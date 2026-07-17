Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor

Összedőlt pénteken az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című, betonból készült absztrakt alkotás.

A leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat, de emberéletben nem esett kár, mert a szobor összeomlása idején senki nem tartózkodott a környékén.

Egy tányér keresztmetszetét ábrázoló, mintegy 15 méter széles és hat méter magas alkotás egy ötméteres betonkúpon volt elhelyezve. Közismerten rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel volt körülvéve. A városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna, de más, már időtállóbb anyagból.

A Moldva folyó felett átívelő Barrandovi híd Prága legnagyobb közúti hídja, amelyen keresztül a cseh főváros déli részének szinte teljes autós forgalma bonyolódik le. Naponta 130-140 ezer autó halad át rajta.

A hidat a múlt század nyolcvanas éveiben építették, és három évig tartó teljes felújítása tavaly fejeződött be. A híd melletti Egyensúly szobor Josef Klimes szobrász alkotása, és 1989-1990-ben készült. A városvezetés korábbi bejelentése szerint a híd felújítása után a szobor felújítását is tervezték.

A szobor összeomlásának okait a rendőrség és a szakértők is megvizsgálják, ezek alapján születik majd döntés a további sorsáról.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Pavel Karous

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