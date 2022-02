Számos EU-tagország tiltotta ki légteréből az orosz gépeket

A szlovén kormány szombati levelező ülésén úgy döntött, hogy több európai országhoz hasonlóan kitiltja az orosz légitársaságokat a légteréből – közölte a szlovén Kormányzati Kommunikációs Iroda.

A határozat azonnal hatályba lép, és addig marad érvényben, “amíg az indokok meg nem szűnnek” – olvasható a kormány közleményében.

Ljubljana szerint a döntés összhangban van a légiközlekedési törvény 11. cikkével, amely biztosítja Szlovénia védelmi érdekeit a jelenlegi ukrajnai válsággal kapcsolatban.

Abban az esetben, ha egy orosz repülőgép belépni kíván Szlovénia légterébe, az illetékes légiforgalmi szolgálatokat ellátó egységeknek meg kell tagadniuk az engedélyt – tették hozzá.

Számos EU-tagország – Lengyelország, Csehország, a három balti állam, Románia és Bulgária – is úgy döntött, hogy megteszi ezt a lépést, Janez Jansa szlovén miniszterelnök pedig néhány órája a Twitter-oldalán jelentette be, hogy Szlovénia is követni fogja példájukat.

A szlovén kormány 100 ezer euró támogatást is jóváhagyott a Nemzetközi Vöröskereszt részére, és korábban már küldött 163 ezer euró értékben humanitárius segítséget Ukrajnába, az európai mechanizmuson keresztül.

A kormány pénteki rendkívüli ülésén olyan korlátozásokat vezetett be Szlovénia légterében, amelyek lehetővé teszik, hogy a szövetséges országok katonai repülőgépei könnyebben átrepülhessék a légteret, ha csapatokat telepítenek a NATO keleti szárnyára.

A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

Forrás: MTI