Folytatódik a kereskedés az Egyesült Államok és Oroszország között

Bár az Egyesült Államok vezetése az Oroszország elleni szankciók egyik legnagyobb élharcosa, a két ország az orosz-ukrán háború fél évvel ezelőtti kitörése óta továbbra is élénken kereskedik egymással, az Amerikába irányuló orosz kivitel csak néhány, inkább olyan szimbolikus árucsoportot érint, mint a vodka – írta az AP. Az Egyesült Államok továbbra is nagy mennyiségben vásárol az oroszoktól fémeket, fát, műtrágyát, nukleáris alapanyagokat, sőt, májusig az orosz kőolaj importja is szinte zavartalan volt. Jim O’Brien, a washingtoni külügy illetékese azzal indokolta az orosz importot, hogy a korábban beígért, teljes körű szankciók bevezetése lehetetlenné tenné a világgazdaság működését.

Emlékezetes, Joe Biden amerikai elnök februárban még azt ígérte, hogy országa „végzetes csapást mér” az orosz gazdaságra, a két állam kereskedelme azonban jelenleg is milliárd dolláros nagyságrendű.

Forrás: hirado.hu