Világszerte nőtt a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás

Világszerte nőtt a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás mértéke – derül ki az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának (UNODC) kiadott éves jelentéséből.

A jelentés szerint az új szintetikus opioidok megjelenése, illetve a drogkereskedelem és a kábítószerek iránti kereslet megnövekedése jelentősen súlyosbították a tudatmódosító szerek okozta problémákat világszerte, emelve a drogok miatti egészségkárosodások és erőszakos cselekmények számát.

„A kábítószergyártás és -kereskedelem, illetve maga a droghasználat folyamatosan súlyosbítják az instabilitást és az egyenlőtlenséget, miközben mérhetetlen károkat okoznak az emberek egészségében, biztonságában és jólétében”

– jelentette ki Ghada Waly, az UNODC ügyvezető igazgatója.

A jelentés szerint a kábítószer-használók száma 2022-ben 292 millió főre emelkedett, ami 20 százalékos növekedést jelent tíz év alatt. Világszerte továbbra is az egyik legnépszerűbb kábítószer a kannabisz, amelyet az opioidok, az amfetaminok, a kokain és az ecstasy követnek.

A fentanilnál is erősebb opioidok egy csoportja, a nitazének az utóbbi időkben több fejlett gazdaságú országban is megjelentek, növelve a drogtúladagolás okozta halálesetek számát.

A jelentésből kiderül, hogy nagyjából 64 millió ember szenved droghasználat okozta egészségügyi problémáktól világszerte, ám csak minden tizenegyedik kap megfelelő kezelést. A felmérés szerint a nők számára kevésbé elérhetőek a kezelések: a kábítószer-használat miatti problémákra minden hetedik férfi, de csak minden tizennyolcadik nő jut megfelelő kezeléshez.

Felmérésében az ENSZ arra is rámutat, hogy kábítószer-bűncselekmények okán 2022-ben világszerte körülbelül hétmillió ember ellen lépett föl hivatalosan a rendőrség letartóztatásokkal vagy figyelmeztetésekkel – az esetek kétharmadában droghasználat vagy drogbirtoklás miatt. Ezenfelül globálisan 2,7 millió ember ellen indítottak eljárást kábítószer-bűncselekmény miatt, több mint 1,6 millió embert el is ítéltek, bár országonként nagy eltérések vannak az ilyen jellegű bűncselekményekre vonatkozó jogszabályokat illetően.

A jelentés szerint a kábítószer-termeléséről hírhedt, Laosz, Thaiföld és Mianmar által határolt, aranyháromszögnek nevezett területen belül tevékenykedő kábítószer-kereskedő csoportok nagy arányban vesznek részt más bűncselekményekben, például pénzügyi csalásokban vagy vadállatcsempészetben is. A szegényebb, lakhelyüket elhagyni kényszerülő közösségekre súlyos hatással vannak a drogtermelés okozta instabilitás következményei: a helyiek sok esetben a megélhetés miatt máktermesztésre és ópiumtermelésre kényszerülnek, a bűnszervezetek adósaivá válnak, vagy maguk is kábítószerhasználók lesznek – derül ki a jelentésből.



Ezek az illegális tevékenységek ezenfelül környezetkárosító hatással vannak az erdőirtások, a szennyezett hulladéktermelés és a vegyianyag-szennyezés növelése miatt.



A felmérések szerint 2022-ben rekordmennyiségű, 2757 tonnányi kokaint állítottak elő világszerte, és az emelkedő kereslet miatt megnőtt az erőszakos bűncselekmények száma a kereskedelmi útvonalakon, Ecuadorban és a karibi országokban, valamint emelkedett az egészségügyi zavarok száma a célországokban, köztük a nyugat- és közép-európai országokban.



2024 januárjára Kanada, Uruguay és az Egyesült Államok 27 joghatósága engedélyezte a kannabisz rekreációs célú használatát. A „pszichedelikus reneszánsz” ideológiáján elindulva több mozgalom is hozzájárul a pszichedelikus szerek „kvázi-terápiás” és nem gyógyászati használatának népszerűsítéséhez az ilyen jellegű anyagok fogyasztásával szemben befogadóbb társadalom és a kereskedelmi érdekek megteremtésén keresztül – áll a jelentésben.

A nyitókép illusztráció

MTI