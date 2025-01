Felhangolva: interjú Kláriková Zsófiával

Az idei Virtuózok előválogatóján nyolc kárpátaljai fiatal is részt vett, ahol a megmérettetés eredményeképpen ketten jutottak tovább és hárman kaptak különdíjat. Most egy kis sorozat keretében bemutatjuk a nyolc fiatal tehetséget, akik mesélnek arról, milyen helyet foglal el a zene és a hangszer az életükben, valamint a felejthetetlen budapesti utazásról is mesélnek.

– Milyen hangulattal telt nálatok a versenyre való felkészülés?

– Nagyon izgatottak lettünk, mert ez egy nagyon magas színvonalú komolyzenei verseny. Ki kellett választani a megfelelő darabokat. Sokat kellett gyakorolni. Mivel a Genius Jótékonysági Alapítvány nagyon biztatott, hogy menjek, ezért megpróbáltam. A szaxofonnal készültem. Kíváncsi voltam erre a versenyre. Volt egy online forduló, amelyre azt a választ kaptam, hogy továbbjutottam.

– Mit hallottál korábban a Virtuózokról?

– Hallottam róla, és nagyon tetszett nekem. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ott leszek.

– Hogyan telt a közös utazás?

– Nagyon jó, hogy így meg volt szervezve. Együtt voltunk, mindig tudtuk, hogy mit kell csinálni. Csapatépítő volt ez az egész utazás. Jó, hogy jöhettek velünk a szülők, a felkészítőtanárok. Engem anyukám kísért el, illetve Turjanica Terézia tanárom és Roszoha Mária koncertmesterem.

– Találkoztál ott esetleg híres, neves emberekkel?

– Találkoztunk Peller Mariannal, a Virtuózok megalkotójával.

– Milyen darabokkal készültél?

– Három darab kellett. Én választottam egy ukrán humoreszket, magyar korondi táncokat és a Bossa Novát.

– Mi volt a dress code az előválogatón?

– Elegánsan kellett felöltözni. Én és a koncertmesterem, Roszoha Mária, mindketten lila ruhában voltunk.

– Nem jöttél haza üres kézzel. Különdíjban részesültél.

– Igen, azok a gyerekek kaptak különdíjat, akik nem jutottak tovább, de kiemelkedően játszottak. Nagyon örültem neki.

– Mennyire erősített meg ez a verseny abban, hogy még komolyabban viszonyulj a zenéléshez?

– Nagyon motivált engem a verseny. Gondolom, hogy a jövőben még gyakrabban gyakorlok majd. Nagy megmérettetés volt, de örülök, hogy elmentem. Legközelebb, ha mennék, akkor már tapasztaltabb leszek.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

