Közgyűlést tartott a Kárpátaljai Szövetség

Budapesten tartotta meg XXXIII. közgyűlését a Kárpátaljai Szövetség december 17-én. A szövetség székházának impozáns Versailles-termében a világjárvány miatt kevesen jelentek meg, ami a hatalmas helyiségben még inkább szembetűnő volt. 15 órakor dr. Seremet Sándor, a szövetség főtitkára kihirdette, hogy a közgyűlés határozatképtelen, ezért azt egy órával később megismétlik. Akkor az ide vonatkozó törvények értelmében létszámtól függetlenül határozatképes lesz.

Fotó: Balogh József

Az ajándékba kapott óra alatt sem unatkoztak a résztvevők, ugyanis dr. Dupka György történész-lágerkutató és az Intermix Kiadó tulajdonosának vezetésével a frissen megjelent kárpátaljai könyveket mutatták be. A bevezetőben elmondta, hogy eddig több mint 300 könyvet adtak ki, az ukrajnai nyelvtörvény viszont komolyan veszélyezteti a további munkát, sőt veszélybe került a teljes ukrajnai magyar nyelvű könyvkiadás. A kiadók számára komoly anyagi terhet jelent, ha a jövőben minden megjelentetett könyvet le kell fordítani ukrán nyelvre is.

Ezúttal hat kiadványról esett szó. Dr. Kótyuk Erzsébet a népi gyógyászat témájában írt kötetének keletkezéséről beszélt, Kiss Ágnes pedig a kárpátaljai magyar nyelvű újságírásról írt könyvét mutatta be. Elbe Hajnalka és dr. Zubánics László nem tudtak eljönni a rendezvényre, ezért munkáikat a könyvek szerkesztője, Szemere Judit ismertette. Az első kötetes Elbe Hajnalka egy háromgenerációs író család tagja, hiszen mind édesanyja, Mester Magdolna, mind nagyanyja, Füzesi Magda, ismert irodalmárok. Dupka szót ejtett a Felnégyelt Haza… 100 év versei Trianontól napjainkig 1920-2020 című antológiáról is. Ez a kiadó legnagyobb munkája, már ami az utóbbi éveket illeti. Megtudtuk, hogy az antológia összeállítása során 200 költő 5000 versét olvasták el. A válogatást a már említett Füzesi Magda József Attila-díjas költő végezte, s végül 79 szerző versei kerültek be a könyvbe. A kulturális program zárásaként Dupka György, mint lapigazgató, bemutatta az Együtt című folyóirat legújabb számát. Az Együtt jövőre lesz 20 éves, ennek kapcsán röviden ismertette a lap történetét.

Fotó: Balogh József

A rövid technikai szünetet követően elkezdődött a közgyűlés. Először Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke üdvözölte a jelenlévőket. Dr. Seremet Sándor az elmúlt évben elvégzett munkáról számolt be, ugyanakkor ismertette a 2022-es év teendőit is. Ezután következtek a különböző jellegű beszámolók. Fontos döntés született arról, hogy a szövetség elindítja a jogsegélyszolgálatát. Dr. Igyártó Gyöngyi ügyvéd, elnökségi tag, a kezdeményezés ötletgazdája elmondta, hogy ez egyfajta jogi tanácsadás főként kárpátaljaiak számára. A másik fontos döntés arról született, hogy az eddig 5 fős elnökséget kibővítik két fővel, mégpedig olyanokkal, akik ma is Kárpátalján élnek. A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Szemere Juditot, a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztőjét és dr. Dupka Györgyöt. A Kárpátaljai Hírmondónál maradva: a résztvevők kezükbe vehették a folyóirat frissen megjelent téli számát. A színes, tetszetős megjelenésű lap már számos szakmai elismerésben részesült.

A közgyűlés ezzel befejeződött, de hogy a kulturális programból a zene se maradjon ki, az est zárásaként a Melódia vonós együttes adott koncertet.

Lengyel János