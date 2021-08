A 49. Tokaji Írótábor V4-tematika köré szerveződik

Hétfőn 49. alkalommal telik meg Tokaj a hazai irodalom vezető szereplőivel, kezdetét veszi az író tábor, mégpedig V4-es tematika köré szervezve. „Az irodalmi intézményrendszer és kortárs kultúra a V4 országokban” – ez a cím. A tábor irodalmi mottóját Arany Jánostól kölcsönözték: Visegrád, Visegrád! Hol hajdani fényed?

Az idei írótábor tematikája szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy július elseje óta Magyarország a V4-es együttműködés soros elnöke – mondta L. Simon László a Tokaji Írótábor elnöke a Kossuth Rádió V4 című műsorában.

Úgy folytatta, kettős céljuk volt a program tervezésekor. Egyrészt megszólítani azokat a kollégákat, akik a lengyel, a szlovák és a cseh irodalom avatott értői, művelői, másrészt pedig megszólítani azokat a lengyel, szlovák és cseh kollégákat, akik járatosak a magyar kultúrában. Ezen felül egy erős közéleti elemet is szerettek volna beemelni egy kerekasztal-beszélgetés formájában.

A tábor felvezetésére Menczer Tamást az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkárát kérték fel, azt a megközelítést kiemelve, hogy mennyiben, és mit tud hozzátenni a kulturális diplomácia ehhez a rendkívül fontos stratégiai együttműködéshez, amelyet érzékelünk a politikában, valamint hasznát látjuk a brüsszeli vitákban is.

A táborban a társművészetek is megjelennek majd, illetve a V4-es közegből kitekintve Erdély is szerepet játszik majd Pokorny Attila erdélyi származású szobrászművészen keresztül. Sok fiatalt is meghívtak, akiket szeretnének rávenni, hogy ismerkedjenek meg a környező országok nyelvével, és a későbbiekben vállalkozzanak műfordításra.

Tevékenységük arra predesztinálja őket, hogy a közép-európai történelmet minél szélesebb körben ismertessék meg, népszerűsítsék mind Magyarországon, mind egymás országaiban, mind pedig a világ számos pontján. L. Simon László hangsúlyozta, érdemes hazánk és a V4-es országok gazdag történelmét a világ elé tárnunk.

Forrás: hirado.hu