A Magyar Múzsa szerzőivel tartottak közönségtalálkozót október 17-án Hajdúszoboszlón, a Kovács Máté Városi Művelődési Ház és Könyvtár épületében.

A Magyar Múzsával a nagyvilágban! című rendezvénysorozat hat évvel ezelőtt indult el, ezúttal Kárpátaljáról szólt. Én a szerkesztőség mellett a két éve működő Magyar Múzsa Baráti Társaságot képviseltem, fellépő társam pedig a viski vadász, Stók Lajos volt, aki egyben a folyóirat szerzője és a társaság tagja is.

A rendezvényt házigazdánk, Tányér József, a könyvtár vezetője nyitotta meg, aki ugyancsak a Magyar Múzsa szerzője és a társaság tagja. Ebbéli munkájának elismeréseként, rögtön a program elején átadtam neki a Magyar Múzsa Baráti Társaság elismerő oklevelét és a folyóirat szerkesztőségének ajándékát.

Stók Lajos röviden ismertette vadász pályafutását, elmondta, miként fogalmazódott meg benne, hogy tapasztalatait, a saját és az idősebb vadászoktól hallott történeteket papírra vesse és könyv formájában megjelentesse. Bemutatta az eddig megjelent köteteit, és az Országos Vadász Egyesület által kiadott 50 vadász című antológiáját. Elárulta, hogy a múlt héten került nyomdába a legújabb kötetének kézirata, ami november 20-án fog megjelenni, Kárpátaljai vadászemlékek címmel.

Én röviden szóltam a Magyar Múzsa történetéről, bemutattam a szerkesztőket és a jelentősebb szerzőinket. Talán egy hete jött ki a nyomdából a folyóirat legújabb, immár 34. száma, tehát ez volt az ősbemutatója. A friss szám kapcsán elmondtam, hogy az olvasók, többek között Stók Lajos és Tányér József írását is olvashatják, olyan szerzők mellett, mint Baka Györgyi, Varga Melinda, dr. Botos Katalin, Szöllősy Tibor, Sz. Kárpáthy Kata, Pósa Zoltán, Lajtos Nóra, Kenyeres Mária, Finta Éva, Balajthy Ferenc stb.

Ha már úgy hozta a sors, hogy két kárpátaljai szerző szerepel a programban, úgy gondoltam, hogy röviden beszélek szülőföldem magyar nyelvű irodalmáról és sajtókiadványairól is. Már korábban megegyeztem Szemere Judittal, a Kárpátaljai Hírmondó főszerkesztőjével, hogy az irodalmi útjaink során bemutatjuk az általa vezetett lapot is, mivel annak is szerzője vagyok. A Hírmondó mellett magammal vittem néhány példányt, Kárpátalja egyetlen irodalmi folyóiratából, az Együttből is. Ezek mellett megemlítettem azon kárpátaljai lapokat, amikben rendszeresen publikálok: Kárpátalja, Kárpátalja.ma, Kárpáti Igaz Szó stb.

A központ színháztermében éppen operett előadás volt, talán ennek is betudható, hogy családias hangulatban zajlott a találkozónk. Az est programját színesítendő, Tányér József felolvasta A városok maradnak című versemet, Szentjánosi Csaba Hajdúszoboszló után című versét és dr. Dupka György egyik versét illetve Stók Lajos egyik megható novelláját. A közönség soraiban akadt egy bátor vállalkozó hölgy, aki szintén felolvasott egy-egy verset dr. Csontos Mártától, Marcsák Gergelytől, Balázs F. Attilától és Turbók Attilától.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel fejeződött be, továbbá dedikáltuk a Magyar Múzsa korábbi számait, amit a közönség tagjai ajándékba kaptak. Tányér József bejelentette, hogy jövőre is szeretettel vár mindenkit.

Lengyel János