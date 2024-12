Közös advent 2024: meggyúlt az öröm gyertyája is

A program kezdete előtt a dédai, batári, gecsei, csomai, nevetleni görögkatolikus közösségek és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium kórusa segített hangolódni a rendezvényre.

A rendezvény kezdetén Ferku Szilveszter köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Demkó Ferencnek, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöki helynökének, aki kiemelte:

Ezután Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket:

Kedves ünneplők, az adventi időszak arra emlékeztet minket, hogy mindig van remény, még a legsötétebb időkben is. A hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyafénye pedig elhozza számunkra a megváltás ünnepét és békéjét. Babits Mihály már több mint száz éve írt és alkotott. Sajnos most is nagyon aktuálisak szavai. Azért kívánjuk azt, „hogy béke! béke!/ béke! béke már!/ Legyen vége már!/ Aki alszik, aludjon,/ aki él, az éljen,/ a szegény hős pihenjen,/ szegény nép reméljen. (…) adjon Isten bort, buzát,/ bort a feledésre!”