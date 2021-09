Lengyel-cseh-ukrán sorozat is terítéken lesz a Budapest Process nemzetközi konferencián

Budapest Process címmel az európai sorozatok finanszírozásának jövőjéről és aktuális kérdéseiről tartanak kétnapos nemzetközi konferenciát csütörtöktől Budapesten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban és az Európai Ifjúsági Központban – tájékoztatta a Nemzeti Filmalap (NFI) kedden az MTI-t

Az NFI tájékoztatása szerint a szakmai rendezvény, amelyen magyar filmesek is részt vesznek, esettanulmányai olyan nagy költségvetésű koprodukciós sorozatok lesznek, mint a The Pleasure Principle című lengyel-cseh-ukrán összefogással készült krimisorozat vagy a spanyol-német Ana. Továbbá az All in című thrillert, és az Európai Audiovizuális Obszervatórium piacelemzését is megismerhetik a résztvevők.

Mintegy 60 élvonalbeli filmes részvételével tartandó eseményen az európai filmipart meghatározó finanszírozók képviselői, többek közt a francia CNC, a német ZDF és a spanyol RTVE is megosztják tapasztalataikat és terveiket a tévésorozatok finanszírozásáról és forgalmazásáról.

A koprodukcióban való gondolkodás új távlatokat nyit meg a magyar filmipar szereplői számára mind a finanszírozás, mind a forgalmazás terén. A nemzetközi összefogás garantálja, hogy sorozataink Európa-szerte több tízmilliós közönséghez eljussanak – összegezte a rendezvény kapcsán Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Bereczki Csaba, az NFI nemzetközi igazgatója, Magyarország képviselője az Eurimages-ban arról beszélt, hogy az utóbbi években a különböző platformokon megjelent új sorozatok radikálisan átalakították a széles közönség szokásait. A főleg amerikai kézben lévő platformok sürgető kihívás elé állították az európai gyártókat, alkotókat és forgalmazókat. Kiemelte, hogy nemzeti szinten szinte lehetetlen felvenni a versenyt a nagy szolgáltatókkal, ezért összeurópai megoldást kell találni a saját tartalmak finanszírozására és forgalmazására.

Ez részben jogalkotói és kultúrpolitikai, részben pedig tartalmi-szakmai kérdés – emelte ki, hozzátéve: ennek a folyamatnak az első állomása a Budapest Processnek elnevezett kezdeményezés, amelynek a közeljövőben lesz folytatása más országokban is.

A nemzetközi konferencia az Eurimages, az NFI és a Külgazdasági és Külügyminisztérium közös szervezésében az Európa Tanács magyar elnökségi programja részeként valósul meg.

Forrás: MTI